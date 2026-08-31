نيبال تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية إلى 903 قتلى و4247 مفقودا

أعلنت الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال اليوم /الإثنين/ ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الطينية التي وقعت مؤخرا إلى 903 قتلى و4247 مفقودا، بعد أن اجتاحت فيضانات مدمرة نهر بوتي كوشي على الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية.

وذكرت الهيئة - في بيان رسمي أورده موقع (نيبال نيوز) - أن 267 شخصا أصيبوا بجروح، وخرج 156 منهم بالفعل من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية، في حين تعمل 6 فرق جراحية متخصصة على علاج الضحايا في موقع الحادث.

وتمكنت فرق الطوارئ حتى الآن من إنقاذ 10 آلاف و451 شخصا، وفقا لأحدث الإحصاءات.

وتقود العمليات البرية والجوية قوة أمنية قوامها 20 ألفا و811 فردا - تتألف من 8 آلاف و722 فردا من الجيش النيبالي، و7 آلاف و894 فردا من الشرطة النيبالية، و4 آلاف و203 أفراد من قوات الشرطة المسلحة.

وكانت الفيضانات والانهيارات الطينية المفاجئة التي وقعت يوم الأربعاء الماضي قد جرفت قرى وألحقت أضرارا بالطرق والبنية التحتية، فيما أكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الكارثة نجمت عن انهيار جليدي وتدفق للحطام.

وكان وزير المالية النيبالي سوارنيم واجل قد صرح أمس الأول السبت، بأن بلاده تحتاج إلى ما بين أربعة إلى خمسة مليارات دولار أمريكي لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضانات الكارثية.