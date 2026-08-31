الليلة .. موعد مباراة بيراميدز والمصري والقنوات الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز «دوري أورا» للموسم الرياضي 2026-2027.

موعد مباراة بيراميدز والمصري

تقام مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والمصري

تُنقل مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي عبر قناة أون سبورت بلس، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى بيراميدز إلى مواصلة انطلاقته القوية في المسابقة، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، بعدما تمكن من حصد 6 نقاط في أول جولتين بالفوز على غزل المحلة وأبو قير للأسمدة.

وعلى الجانب الآخر، يدخل المصري البورسعيدي اللقاء بحثًا عن مواصلة نتائجه الإيجابية، مستهدفًا تحقيق فوز جديد يعزز موقعه في المنافسة على المراكز المتقدمة، تحت قيادة مديره الفني عماد النحاس.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع برصيد 6 نقاط أيضًا، ما يزيد من أهمية المواجهة بين الفريقين.