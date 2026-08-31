سوزان الغرباوي تكشف استعدادات رأس البر لمواجهة مخاطر البحر والتسونامي

كشفت الدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، تفاصيل الاستعدادات والإجراءات المتخذة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالبحر، وفي مقدمتها احتمالات حدوث موجات تسونامي، مؤكدة أهمية رفع درجة الاستعداد والتعامل مع المخاطر الطبيعية وفق خطط علمية ومدروسة.

وقالت الغرباوي، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى المصرية، إن مدينة رأس البر تحظى باهتمام خاص فيما يتعلق بإجراءات مواجهة مخاطر البحر، نظرًا لطبيعتها الساحلية ووجودها في منطقة تتطلب متابعة مستمرة للظواهر البحرية.

وأوضحت أن الاستعداد لمواجهة مخاطر التسونامي لا يعتمد فقط على التعامل مع الحدث حال وقوعه، وإنما يبدأ من دراسة المخاطر المحتملة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر، ووضع خطط واضحة للإخلاء والتعامل مع أي طوارئ.

وأضافت أن رفع الوعي لدى المواطنين والمتواجدين بالمناطق الساحلية يمثل أحد أهم عناصر منظومة الاستعداد، إلى جانب استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتحديث خطط الطوارئ والتأكد من جاهزية الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي سيناريو محتمل.

وأكدت الغرباوي أهمية الاعتماد على المعلومات العلمية والرصد المستمر للظواهر البحرية، مشيرة إلى أن الاستعداد المسبق والتخطيط الجيد يسهمان في الحد من المخاطر وحماية المواطنين والمنشآت في المدن الساحلية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الساحلية، ورفع كفاءة الاستعداد والتعامل مع أي تطورات قد تؤثر على المناطق المطلة على البحر.



