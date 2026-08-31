التشكيل المتوقع للزمالك أمام منتخب السويس بتروجت في الدوري

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال، على التشكيل الأقرب لخوض مواجهة بتروجت، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستقر على تشكيله المتوقع أمام بتروجت في الدوري

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، وسط رغبة من الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة مشواره في المسابقة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي «الونش»، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة، أحمد فتوح، آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف، حسام أشرف، عدي الدباغ.