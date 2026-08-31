ضربات رقابية لضبط منظومة الخبز المدعم.. 20 محضرًا خلال حملات مكثفة ببندر طنطا وسمنود

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية التي استهدفت مخابز الخبز المدعم بمنطقة سيجر، مع المرور بمحيط الترعة العريضة وترعة الشباب والمدينة الجامعية ومصنع الكاوتش وشارع الزهراء ببندر طنطا، إلى جانب حملة إدارة تموين سمنود، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 20 محضرًا، تنفيذًا لتوجيهاته بتكثيف الرقابة على المخابز والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملة بمنطقة سيجر عن تحرير 14 محضرًا، منها 8 محاضر تموينية تضمنت مخالفتي نقص وزن بواقع 15 و8 جرامات، ومخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل، وأخرى لعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب تحرير محاضر بحق 3 مخابز مغلقة دون إذن، فيما تبين عدم وجود مخالفات بأحد المخابز، فضلًا عن 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أفادت مديرية تموين الغربية بأن الحملة التي نفذتها إدارة تموين سمنود أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخابز مغلقة.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن انتظام العمل وإنتاج رغيف خبز مطابق للأوزان والمواصفات القانونية، والحفاظ على حقوق أهالينا ووصول الدعم إلى مستحقيه.