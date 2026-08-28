د. عمرو حمودة: رأس البر تتصدر المدن الساحلية بالدلتا في التأهب لمخاطر البحر والتسونامي

صرح الأستاذ الدكتور عمرو حمودة، رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية ورئيس لجنة التسونامي والمخاطر البحرية بمنظمة اليونسكو، بأن محافظة دمياط شهدت حراكاً واسعاً وسلسلة من الاجتماعات والفعاليات التطبيقية والتنسيقية المكثفة ضمن الخطة القومية لحماية السواحل المصرية وتطبيق "مشروع تأهيل مدن البحر المتوسط للاستعداد للمخاطر البحرية"، التابع للجنة الحكومية الدولية لعلوم المحيطات بمنظمة اليونسكو. وأكد حمودة أن هذه الفعاليات تأتي كخطوات جادة ومستمرة تمهيداً لترشيح وحصول مدينة رأس البر على شهادة الاعتراف الدولية (Tsunami Ready Recognition) لتكون بذلك أول مدينة على ساحل الدلتا تدخل رسمياً هذه المنظومة العالمية.

وأوضح رئيس مركز الحد من المخاطر البحرية أن الفعاليات انطلقت باجتماع تنسيقي موسع ترأسه الأستاذ الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، وبحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة سوزان الغرباوي، نائب رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والمنسق العام للمشروع. وتم خلال الاجتماع استعراض ومراجعة إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) للتعامل السريع مع مخاطر التسونامي والمخاطر البحرية، إلى جانب متابعة الخطوات التنفيذية لتركيب منظومة الإنذار المبكر المتكاملة بمدينة رأس البر، والتي تضم صفارات إنذار إلكترونية عالية التردد، وأجهزة قياس منسوب سطح البحر، ومحطات لرصد الزلازل، بالإضافة إلى اعتماد خطط ومسارات الإخلاء الآمن وتحديد أدوار الجهات المعنية عند الطوارئ.

وأضاف د. حمودة أنه في إطار تطبيق الخطة ميدانياً واختبار جاهزية القطاع السياحي والفندقي، تم تنفيذ تدريب محاكاة عملي لإخلاء "فندق أراكان رأس البر"، بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، والدكتور فؤاد نعيم رئيس مجلس إدارة شركة أراكان لإدارة الفنادق والمنتجعات، والدكتورة سوزان الغرباوي. واستهدف التدريب اختبار استجابة العاملين والفرق التنفيذية لمسارات الهروب الآمن وتوجيه النزلاء والتعامل مع التحذيرات المبكرة، مما يعكس الشراكة القوية بين القطاع الخاص والأجهزة التنفيذية لتأمين المنشآت السياحية بنطاق المحافظة.

وتابع د. حمودة مشيراً إلى عقد اجتماع تنفيذي موسع بمقر مجلس مدينة رأس البر، بحضور اللواء السيد الصرفي رئيس مجلس المدينة، والدكتورة سوزان الغرباوي، والدكتور محمد الدالي مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة دمياط. وشهد الاجتماع تدريباً مكثفاً للكوادر التنفيذية وفرق العمل بغرف العمليات والمتابعة بمجلس المدينة على إجراءات التشغيل القياسية (SOPs)، وآليات التحرك الفوري والسريع وقت الأزمات والربط المباشر مع غرفة العمليات المركزية لضمان إدارة الكارثة بكفاءة وسرعة اتخاذ القرار.

واختتم الأستاذ الدكتور عمرو حمودة تصريحه بالحديث عن الفعالية التوعوية التي أقيمت بنادي رأس البر الرياضي (السياحي)، بحضور الدكتورة سوزان الغرباوي والدكتور محمد الدالي ونخبة من الخبراء وممثلي المجتمع المحلي بمدينة رأس البر. وهدفت الندوة إلى نشر الثقافة والتوعية البيئية والمجتمعية بين المواطنين والزائرين، والتعريف بطبيعة المخاطر البحرية وكيفية الاستجابة والتصرف السليم مع صفارات الإنذار وخطط الإخلاء، مؤكداً أن هذه المنظومة الشاملة تجمع بين التجهيزات الفنية والوعي المجتمعي مما يحمي الأرواح والمنشآت ويعزز الأمان البيئي والقيمة الاستثمارية والسياحية للمدينة بالبحر المتوسط.