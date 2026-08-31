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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى

ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، اجتماع مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وذلك بحضور الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وكافة أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري،إلى جانب  أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري.

وشهد الاجتماع عرض ومناقشة لتقرير الجهود التي نفذها الهلال الأحمر المصري خلال العام المالى 2025-2026 ، وتضمنت الجهود التى قام بتنفيذها من أجل الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين في الأزمة الإنسانية التي يمرون بها منذ اندلاع الأزمة في أكتوبر 2023 وحتي الآن، حيث تم استعراض جهود الاستجابة خلال الفترة من الأول من يوليو 2025 وحتي 30 يونيو 2026، فقد تم استقبال وتنسيق المساعدات لـ77 طائرة، 160 شحنة بحرية، أما فيما يتعلق بقوافل "زاد العزة من مصر لغزة" التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، فبلغت خلال الفترة من 27 يوليو وحتي 30 يونيو 2026 ما يقرب من 236 قافلة تتضمن 466.416 طنًا من المساعدات الإغاثية والإنسانية، ليبلغ بذلك إجمالي المساعدات التي تم تسليمها إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة في أكتوبر 2023 ما يقرب من 1.019.189 طنًا.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى جهود الهلال الأحمر المصري في الإغاثة الدولية، حيث تستمر الاستجابة لأزمة السودان على معبري " قسطل وأرقين"وتقديم مساعدات إغاثية وإنسانية، من خلال المراكز الإنسانية للهلال الأحمر المصري على الحدود، فضلا عن إطلاق أول قافلة مساعدات برية تحمل 70 طنًا من المساعدات الإغاثية والإنسانية، وكذلك المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها إلى لبنان من خلال شحنة بحرية تحمل 1.000 طن من المساعدات.

واستعرض الاجتماع جهود فرق الهلال الأحمر المصري في تقديم الإغاثة المحلية، حيث بلغ إجمالي المهمات الطارئة وغير الطارئة في الفترة من الأول من يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026 ما يقرب من 1.242 مهمة قدمت خدمات الإسعاف الأولى والإخلاء للمستشفيات والدعم لما يزيد على 57 الف مستفيد  بطريقة مباشرة، وما يزيد على 5 ملايين مستفيد بطريقة غير مباشرة، وتمثلت أبرز الأحداث الطارئة التي تم الاستجابة لها السيول في المحافظات، الاستجابة للحرائق بمنشية ناصر وعدد من المحافظات، الاستجابة لارتفاع منسوب نهر النيل ببعض القرى، تأمين معرض القاهرة الدولي للكتاب، فعالية فرحة مصر ، وعدد من البطولات الرياضية و منطقة الفان زون وتأمين فعاليات ستارت 2026، فيما تواصلت  تنفيذ دورات تدريبية للإسعافات الأولية لكافة الفئات، إلى جانب تكثيف القوافل الطبية والخدمات الصحية.

وفيما يتعلق بأبرز الحملات التي أطلقها الهلال الأحمر المصري، فتمثلت في حملة " هلال الخير"، خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيع وجبات الإفطار والسحور والكراتين الغذائية واللحوم  لأكثر من 6.5 مليون مستفيد، من المصريين، وكذلك مطبخ زاد العزة في قطاع غزة الذى قدم مليون وجبة، وحملة " صيفك آمن" على الشواطئ العامة فى عشر محافظات ساحلية  والتي استفاد منها 368 ألف مستفيد، بينما بلغ  عدد متطوعي الهلال الأحمر المصري على مستوى الجمهورية ما يزيد على 75 ألف متطوع.

واختتم الاجتماع بتأكيد مجلس الإدارة على مواصلة دعم جهود الإغاثة والاستجابة الإنسانية والطوارئ،والحفاظ على المكانة الكبيرة التي حققها الهلال الأحمر المصري خلال الفترة الماضية، حيث أصبح الآلية الوطنية لتنسيق وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الخارج، ويحظى بثقة المؤسسات المحلية والجهات الدولية.

مايا مرسي وزيرة التضامن الهلال الاحمرالمصرى مساعدات

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