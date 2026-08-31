قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأنباء السودانية: انشقاق 200 مقاتل عن الدعم السريع وانضمامهم إلى الجيش
مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026
روسيا والبلطيق.. جبهة حرب محتملة تقترب من شرق أوروبا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
الإمارات تعلن تعاملها مع مسيرة فوق المياه الإقليمية قادمة من إيران
الحرس الثوري: ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين بحريين في مضيق هرمز
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة
سر الغياب عن الاجتماع وورقة الـ17 شكوى.. ماذا يحدث بين بيزيرا والزمالك؟
تراجع حركة السفن في مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية: قواتنا تعاملت مع مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال يترقب رقم مميز مع برشلونة ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

لامين يامال
لامين يامال
عبدالله هشام

يستعد لامين يامال نجم فريق برشلونة لتحقيق رقم مميز في مشوار مع ناديه خلال المباراة المرتقبة أمام رايو فاليكانو ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويخوض فريق برشلونة مواجهة جديدة في بطولة الدوري الإسباني مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2026-2027.

وتقام مباراة برشلونة ورايو فاليكانو على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، حيث يطمح الفريق الكتالوني إلى مواصلة انطلاقته القوية في المسابقة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل تعزيز رصيده ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

أرقام لامين يامال مع برشلونة

ويسعى لامين يامال لتسجيل هدفه الشخصي مع فريق برشلونة رقم 50 بعدما فشل في تسجيله خلال المباراة السابقة أمام أتليتكو بلباو.

وسجل لامين يامال مع فريق برشلونة حتى الان 49 هدف في مختلف البطولات ، حيث أحرز 30 هدف في الدوري الإسباني و11 هدف في دوري أبطال أوروبا و5 في كأس الملك و3 في السوبر الإسباني 

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

تُنقل مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس الثانية، مع متابعة جماهيرية كبيرة للمواجهة المرتقبة.

لامين يامال برشلونة الدوري الإسباني رايو فاليكانو نادي برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

ترشيحاتنا

نجلاء فتحى وابنتها

مؤلمة وصادمة.. عمرو سلامة ينعى ياسمين أبو النجا ابنة نجلاء فتحي

شام الذهبي

شام الذهبي تكشف عن شعورها قبل زيارة والدتها أصالة لسوريا

سيد بشير

غصب عني الفراق.. سيد بشير ينعى ابنه بكلمات مؤثرة

بالصور

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

روسيا والبلطيق.. جبهة حرب محتملة تقترب من شرق أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها
انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها
انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد