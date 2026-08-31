لامين يامال يترقب رقم مميز مع برشلونة ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

يستعد لامين يامال نجم فريق برشلونة لتحقيق رقم مميز في مشوار مع ناديه خلال المباراة المرتقبة أمام رايو فاليكانو ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ويخوض فريق برشلونة مواجهة جديدة في بطولة الدوري الإسباني مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2026-2027.

وتقام مباراة برشلونة ورايو فاليكانو على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، حيث يطمح الفريق الكتالوني إلى مواصلة انطلاقته القوية في المسابقة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل تعزيز رصيده ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

أرقام لامين يامال مع برشلونة

ويسعى لامين يامال لتسجيل هدفه الشخصي مع فريق برشلونة رقم 50 بعدما فشل في تسجيله خلال المباراة السابقة أمام أتليتكو بلباو.

وسجل لامين يامال مع فريق برشلونة حتى الان 49 هدف في مختلف البطولات ، حيث أحرز 30 هدف في الدوري الإسباني و11 هدف في دوري أبطال أوروبا و5 في كأس الملك و3 في السوبر الإسباني

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

تُنقل مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس الثانية، مع متابعة جماهيرية كبيرة للمواجهة المرتقبة.