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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب هدافى الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثالثة

الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز
حسن العمدة

اشتعل الصراع مبكرًا على صدارة جدول هدافي الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، عقب ختام منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة منتخب السويس بتروجت، مساء اليوم الإثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهد جدول ترتيب الهدافين تساوي 3 لاعبين في صدارة القائمة، بعدما نجح محمود ممدوح، مهاجم مودرن سبورت، وعودة فاخوري لاعب بيراميدز، وماولي وايو مهاجم القناة، في تسجيل هدفين لكل منهم حتى الآن.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الثانية

محمود ممدوح – مودرن سبورت: هدفان

عودة فاخوري – بيراميدز: هدفان

ماولي وايو – القناة: هدفان

إبراهيم سامي – القناة: هدف

أشرف بن شرقي – الأهلي: هدف

محمد عاطف – طلائع الجيش: هدف

جودوين شيكا أوكوارا – بتروجت: هدف

أحمد خالد – بترول أسيوط: هدف

حسام أشرف – الزمالك: هدف

علي إيهاب – الشرقية إنبي: هدف

ومن المنتظر أن تشهد الجولات المقبلة منافسة أكثر قوة وإثارة على لقب هداف الدوري، في ظل تقارب الأرقام بين عدد من اللاعبين، مع سعي نجوم الأندية لرفع رصيدهم التهديفي ومطاردة صدارة الهدافين مبكرًا.

هدافي الدوري المصري الممتاز هدافي الدوري المصري الدوري المصري منتخب السويس بتروجت الزمالك

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