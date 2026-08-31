خبير اقتصادي: مصر تستهدف توطين الصناعة بالشراكة مع الصين

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن مصر تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرات الصينية إلى السوق المصرية.

وأوضح جاب الله أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وشملت العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الصينية في دعم الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج المحلي.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التعاون بين البلدين لا يقتصر على التبادل التجاري، وإنما يتجه إلى إقامة مشروعات صناعية ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في زيادة نسب المكون المحلي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمارات الصينية، في ظل وجود عدد من الشركات والمشروعات الصينية، مؤكدًا أن التوسع في هذه الاستثمارات يمكن أن يدعم فرص العمل والإنتاج والتصدير.

وأكد جاب الله أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، بما يساعد على تحسين الميزان التجاري بين البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة والصناعة.

ولفت إلى أن الشراكة مع الصين تمثل فرصة مهمة أمام مصر للاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، ودعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.