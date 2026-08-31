قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأنباء السودانية: انشقاق 200 مقاتل عن الدعم السريع وانضمامهم إلى الجيش
مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026
روسيا والبلطيق.. جبهة حرب محتملة تقترب من شرق أوروبا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين
الإمارات تعلن تعاملها مع مسيرة فوق المياه الإقليمية قادمة من إيران
الحرس الثوري: ناقلة نفط عملاقة اصطدمت بلغمين بحريين في مضيق هرمز
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 صيادين بنيران البحرية الإسرائيلية في مياه مدينة غزة
سر الغياب عن الاجتماع وورقة الـ17 شكوى.. ماذا يحدث بين بيزيرا والزمالك؟
تراجع حركة السفن في مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية: قواتنا تعاملت مع مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

التغليف البلاستيكي يرفع أسعار الغذاء في بريطانيا ويثقل كاهل المتسوقين

التغليف البلاستيكي يرفع أسعار الغذاء في بريطانيا ويثقل كاهل المتسوقين
التغليف البلاستيكي يرفع أسعار الغذاء في بريطانيا ويثقل كاهل المتسوقين
أ ش أ

يواجه المتسوقون في بريطانيا موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، مع اتجاه المتاجر ومحال السوبر ماركت إلى تحميل الزيادة في تكاليف التغليف البلاستيكي على المستهلكين.

وتواجه بريطانيا ارتفاعا جديدا في موجة غلاء المعيشة، مع تحذيرات من أن المستهلكين البريطانيين سيتحملون أعباء إضافية على أسعار السلع الغذائية، نتيجة تضاعف تكاليف التغليف البلاستيكي التي تفرضها السياسات الحكومية المرتبطة بأهداف الحياد الكربوني.

وتقول صحيفة (التليجراف) إن هذا التطور يأتي في وقت لا تزال فيه الأسر البريطانية تعاني من تبعات أزمة غلاء المعيشة الممتدة منذ سنوات، ما يجعل أي كلفة إضافية على سلاسل التوريد الغذائية عاملا حساسا ينعكس مباشرة على فواتير التسوق اليومية.

وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، أفاد اتحاد التجزئة البريطاني بأن تجار التجزئة يتحملون سلسلة متراكمة من الرسوم المرتبطة بالتغليف وبسياسات الحكومة نحو الحياد الكربوني، وهو ما ينعكس تدريجيًا على أسعار السلع المعروضة للمستهلكين.

وأظهر تحليل اتحاد تجار التجزئة البريطاني أن نظام «إيصال استرجاع وتدوير التغليف»، الذي وصفه الاتحاد بأنه «عفا عليه الزمن»، شهد قفزة حادة في تكلفة البلاستيك، إذ ارتفع متوسط سعر الطن من نحو 180 جنيها إسترلينيا في 2025 إلى أكثر من 370 جنيها في 2026، أي أكثر من الضعف.

ومن المتوقع أن يضيف هذا الارتفاع وحده نحو 100 مليون جنيه إسترليني إلى تكاليف تجار التجزئة خلال العام الجاري.

ولفت التقرير إلى أن نظام إيصالات استرجاع وتدوير التغليف ليس سوى واحد من ثلاثة أنظمة تفرض تكاليف على التغليف، إلى جانب ضريبة التغليف البلاستيكي، وخطة "مسؤولية المنتج الممتدة" الحكومية الجديدة، التي تقدر قيمتها بمليار ونصف المليار جنيه إسترليني سنوياً.

ونتيجة هذا التداخل، يجد تجار التجزئة أنفسهم يدفعون رسومًا متعددة على قطعة التغليف الواحدة.

وفي هذا السياق، دعا أندرو أوبي، مدير قسم الغذاء والاستدامة في الاتحاد، الحكومة إلى تبسيط هذه المنظومة بدلًا من "تحميل تجار التجزئة، وفي النهاية المستهلكين، ثلاثة رسوم منفصلة على التغليف المستخدم"، مقترحًا توحيد عمليات إعادة التدوير عبر خطة "مسؤولية المنتج الممتدة" باعتبارها الآلية الرئيسة للحكومة في هذا الملف.

وكانت الحكومة البريطانية قد طبقت العام الماضي رسوما جديدة على النفايات، صممت لنقل العبء المالي المرتبط بإدارة نفايات التغليف المنزلي تدريجيًا من السلطات المحلية ودافعي الضرائب إلى قطاع الشركات.

وبررت الحكومة هذه الخطة بالقول إنها "تخلق حوافز مالية للمنتجين لتقليل التغليف غير الضروري، وإعادة استخدامه حيثما أمكن، وتصميمه بما يدعم إعادة التدوير الفعال".

غير أن هذه المنظومة الضريبية المتشابكة، المرتبطة بسياسات الحياد الكربوني، تعرضت لانتقادات واسعة باعتبارها عاملا رئيسيا في رفع تكلفة السلع.

ويعكس هذا الجدل توترا أعمق بين طموحات الحكومة البريطانية في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وبين قدرة السوق الاستهلاكية على استيعاب الأعباء المالية الناجمة عن هذه السياسات دون مزيد من الضغط على القوة الشرائية للأسر، في ظل استمرار البلاد في التعافي البطيء من آثار أزمة غلاء المعيشة.

وتسارع معدل التضخم السنوي في بريطانيا خلال يوليو إلى 2.9 بالمئة، مدفوعا بارتفاع فواتير الطاقة، ما وضع حدا لفترة قصيرة من الارتياح الذي استفادت منه الأسر البريطانية التي تواجه ضغوطا متزايدة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، قبل أيام، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ2.6 بالمئة في يونيو.

ويعود الجزء الأكبر من الارتفاع إلى زيادة بنسبة 13 بالمئة في سقف أسعار الطاقة المنزلية، وهو الحد الذي يحدد قيمة فواتير الطاقة للأسر البريطانية.

المتسوقون في بريطانيا موجة جديدة من ارتفاع الأسعار محال السوبر ماركت الزيادة في تكاليف التغليف البلاستيكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

WE

النت مش هيخلص قبل نهاية الشهر.. WE تفاجئ العملاء بباقة جديدة والسعر مفاجأة

سيف ابو النجا وياسمين ونجلاء فتحى

نور عيني ابنتي الغالية.. أول تعليق من سيف أبو النجا بعد وفاة ابنته

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

الفنان الراحل محمد التاجي والسعدنى والمحلاوي

الجرح لم يلتئم وظل ينزف..أكرم السعدني يكشف كواليس الساعات الأخيرة لمحمد التاجي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي.. تفاصيل الساعات الأخيرة وموعد الجنازة

جمعة وكريم ومعروف

الكلام اللي قلته مش هغيره.. كريم حسن شحاتة يتمسك بتصريحاته بشأن واقعة وائل جمعة ومعروف

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

حديقة الحيوان

مش هتصدق شكلها الجديد.. ماذا ينتظر زوار حديقة حيوان الجيزة؟

ترشيحاتنا

لامين يامال

لامين يامال يترقب رقم مميز مع برشلونة ضد رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

بيراميدز

بيراميدز في مواجهة قوية أمام المصري بالدوري المصري اليوم

الدوري المصري الممتاز

ترتيب هدافى الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق الجولة الثالثة

بالصور

مهاجمة أهداف معادية.. استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين.. صور

استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين
استمرار فعاليات تدريب نسور الحضارة 2026 بين مصر والصين

روسيا والبلطيق.. جبهة حرب محتملة تقترب من شرق أوروبا

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها
انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها
انغام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي
طريقة عجينة البيتزا الإيطالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد