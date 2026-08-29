الزراعة : توطين صناعة المبيدات .. تعاون دولي في مكافحة التصحر ..و7 آلاف عينة بمعمل المبيدات

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 21 وحتى 27 اغسطس الجاري



نشاط مكثف لقطاعات وهيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الأسبوع الأخير من أغسطس، مع مشاركة دولية في فاعليات دولية لتعزيز الأمن الغذائي المحلي ومجابهة التغيرات المناخية

وقد استهل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نشاطه الأسبوعي باستقبال وفد رفيع المستوى من هيئة المعاهد الوطنية لمراقبة وتحديد مبيدات الآفات الزراعية بالصين (ICAMA)، لبحث توطين صناعة المبيدات في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة، في إطار توجه الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتطوير منظومة مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث تناول اللقاء سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الجانب الصيني.

كما واصل الوزير لقاءاته الدولية، حيث بحث مع المستشار الزراعي لسفارة مملكة هولندا بالقاهرة فرص تعزيز الاستثمار الزراعي، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الري الحديث والزراعات المحمية وسلاسل القيمة، بما يسهم في ترشيد استخدام المياه وتعظيم الإنتاجية. وفي سياق دعم التعاون الأفريقي، استقبل الوزير السفير المصري الجديد لدى أوغندا، لبحث تعزيز التعاون الزراعي والتبادل التجاري، وتفعيل برامج نقل الخبرات والدعم الفني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء. وشهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين مركز البحوث الزراعية والمعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية بالأرجنتين، بهدف توسيع آفاق التعاون البحثي والتكنولوجي، والاستفادة من الخبرات الدولية في دعم الأمن الغذائي.

وعلى صعيد الأنشطة التنفيذية، واصلت وزارة الزراعة جهودها في بناء قدرات الكوادر البشرية، حيث نظمت برامج تدريبية لطلاب كليات الزراعة، إلى جانب دورات متخصصة في مجالات تكنولوجيا الأغذية ونظم الجودة وسلامة الغذاء، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات سوق العمل. وفي إطار تشديد الرقابة على مستلزمات الإنتاج، تمكنت الوزارة من ضبط 350 شيكارة تقاوي قمح مغشوشة بمحافظة الشرقية قبل تداولها، كما نفذت حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن ضبط 470 عبوة مبيدات مخالفة، في خطوة تستهدف حماية المزارعين وضمان جودة المدخلات الزراعية.

ميدانيا، كثفت "الوزارة" متابعتها للمنظومة البحثية والإنتاجية، حيث تم تنفيذ زيارات تفقدية لمحطات البحوث والمشروعات الزراعية والمعامل بالإسماعيلية، للوقوف على سير العمل وتعزيز دور البحث العلمي في التنمية الزراعية. كما أطلقت الوزارة فعاليات يوم الحقل السنوي لمحصولي الذرة والأرز بمحطة البحوث الزراعية بسخا، بهدف نقل أحدث التقنيات الزراعية للمزارعين ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، دعمًا للأمن الغذائي.

وفي قطاع الثروة الحيوانية، أعلنت الوزارة تنفيذ أكثر من 80 ألف فحص لرؤوس الماشية للكشف عن مرضي البروسيلا والسل، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية التناسلية لأكثر من 38 ألف رأس ماشية، وتنفيذ آلاف عمليات التلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات ورفع الإنتاجية. كما واصلت الوزارة جهودها في التدريب الدولي، حيث اختتمت برنامجا تدريبيا متقدما للكوادر السودانية في تشخيص الأمراض الحيوانية باستخدام التقنيات الحديثة، فضلًا عن تنظيم دورات متخصصة في تربية نحل العسل وتعظيم القيمة الاقتصادية لمنتجاته.

وعلى المستوى الدولي، شاركت مركز بحوث الصحراء في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP17» بمنغوليا، حيث استعرضت التجربة المصرية في مواجهة التصحر والجفاف، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في إدارة الموارد الطبيعية والتنمية المستدامة. وفي إطار تعزيز منظومة سلامة الغذاء، استقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات أكثر من 7 آلاف عينة خلال الأسبوع، حيث تم فحصها وإصدار الشهادات اللازمة لها، تمهيدًا لتداولها في الأسواق المحلية والتصدير، بما يعزز الثقة في المنتجات الزراعية المصرية.