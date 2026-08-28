شهادة ثقة دولية.. وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 6.8 مليون طن حتى الآن

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق إجمالي كمية الصادرات الزراعية المصرية نحو 6.8 مليون طن، منذ بداية العام وحتى الآن.

وأشار فاروق إلى أن هذا التقدم الملحوظ في كمية الصادرات الزراعية المصرية، هو نتيجة جهود الدولة المصرية لتعزيز تنافسية المنتج الزراعي المصري، والتزام المزارع والمصدر بالمواصفات القياسية، وجهود التوسع المستمر في فتح اسواق تصديرية جديدة أمام المنتج الوطني.

وأكد وزير الزراعة أن وصول المحاصيل المصرية إلى كبرى الأسواق العالمية يمثل شهادة ثقة دولية في سلامة وجودة المنتجات الوطنية، موضحًا أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتعزيز تنافسية تلك المنتجات، تشمل تطبيق منظومة التكويد والتتبع الرقمي لكافة المزارع التصديرية، وهو ما يضمن إحكام الرقابة بدءًا من مرحلة الزراعة وحتى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي في بلد الاستيراد.

وأشار "فاروق" إلى أن الدولة تولي ملف التصدير الزراعي أهمية قصوى باعتباره أحد الروافد الأساسية للنقد الأجنبي ودعم الاقتصاد القومي، مشيدًا بالتكامل والتنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية بالوزارة: الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمعامل المرجعية المعتمدة، و العلاقات الزراعية الخارجية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الذين يعملون على تذليل أي عقبات قد تواجه شحنات التصدير وتيسير حركة التجارة دون المساس بالاشتراطات الفنية الصارمة.

ولفت الوزير إلى أن التوسع في دعم الصادرات يرافقه العمل على تعظيم القيمة المضافة للمحاصيل واستغلال الفائض التصديري في الصناعات التحويلية، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح المزيد من الأسواق الجديدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، استنادًا إلى السمعة التنافسية للعنب والموالح والبطاطس والمحاصيل التخصصية المصرية.

وحسب التقرير الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية، جاءت الموالح في صدارة القائمة بحجم صادرات بلغ 2.3 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة في المركز الثاني بإجمالي 929 ألف طن، بينما سجلت صادرات البطاطا 280 ألف طن، وحل العنب في المركز الرابع بواقع 189 ألف طن، ثم البصل الطازج بنحو 183 ألف طن، والفاصوليا (طازجة وجافة) بنحو 150 ألف طن.

كما ضمت قائمة الصادرات الرئيسية مرتبة بحسب الحجم كلاً من: الثوم الطازج، الفراولة الطازجة، المانجو، الطماطم الطازجة، الرمان، والجوافة.