باكستان وتركيا تؤكدان أهمية الاستمرار في تعزيز وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية

أكدت باكستان وتركيا أهمية الاستمرار في تعزيز وتوسيع نطاق العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة وأبرزها السياسة والاقتصاد والأمن والثقافة، وذلك خلال اجتماع عقد بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في إسطنبول.

ورحب الجانبان - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الإثنين - بالتقدم الذي تم إحرازه في إطار عمل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين باكستان وتركيا، كما اتفقا على عقد الدورة المقبلة للمجلس في أقرب وقت ممكن.

وبحث المسئولان عددا من القضايا ذات أهمية إقليمية ودولية، كما أكدا مجددا التزامهما بمواصلة العمل عن كثب من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.