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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات المسلحة الأردنية: اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة

القوات المسلحة الأردنية: اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة
أ ش أ

صرّح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت فجر اليوم، الإثنين (8) صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة.
وأكد الناطق الرسمي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"- أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات، وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات.

وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة.

وأضاف أن القوات المسلحة الأردنية، بمختلف تشكيلاتها، تواصل تنفيذ واجباتها بأعلى درجات الجاهزية والاحترافية، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن، وصون سيادته، والحفاظ على أمنه واستقراره.

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية منظومات الدفاع الجوي صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة تدمير الصواريخ

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