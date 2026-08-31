أستاذ تخطيط: مشروعات التنمية في سيناء تستهدف استيعاب 4 ملايين نسمة

أكد الدكتور سعيد حسنين، أستاذ التخطيط العمراني، أن مشروعات التنمية التي تشهدها سيناء خلال السنوات الأخيرة تمثل خطة متكاملة للتنمية العمرانية، ولا تقتصر على إنشاء وحدات سكنية فقط.

وأوضح أن خطط الدولة تستهدف توطين السكان والأنشطة الاقتصادية وإنشاء مراكز عمرانية جديدة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به سيناء وإطلالتها على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة.

وأشار حسنين إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها الإسماعيلية الجديدة وشرق بورسعيد ورفح الجديدة وبئر العبد، إلى جانب تنفيذ قرى وتجمعات تنموية مرتبطة بمشروعات الاستصلاح والاستزراع الزراعي.

وأضاف أن مساحات الاستزراع الزراعي المستهدفة تصل إلى نحو 400 ألف فدان في مناطق مختلفة من سيناء، بما يدعم التوسع العمراني وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أهمية استغلال الموارد الطبيعية التي تتمتع بها سيناء، ومنها الرمال البيضاء، في عدد من الصناعات التكنولوجية والبصرية والطبية، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من موارد المنطقة.

وأوضح أن عدد سكان شمال وجنوب سيناء يقدر حاليًا بنحو 600 إلى 700 ألف نسمة، بينما تستهدف خطط التنمية رفع القدرة الاستيعابية لسيناء إلى نحو 3 أو 4 ملايين نسمة خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن توفير أنماط متنوعة من الإسكان، تشمل السكن البدوي والريفي والحضري، يأتي ضمن رؤية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوطين السكان والأنشطة الاقتصادية في مختلف مناطق سيناء.