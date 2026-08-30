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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد هشام يلفت أنظار أندية الدوري المصري رغم انتقاله إلى الاتحاد الليبي

محمد هشام يلفت أنظار أندية الدوري المصري رغم انتقاله إلى الاتحاد الليبي
محمد هشام يلفت أنظار أندية الدوري المصري رغم انتقاله إلى الاتحاد الليبي
حسام الحارتي

بات محمد هشام، لاعب الوسط الليبي الشاب، أحد الأسماء التي يمكن أن تحظى باهتمام أندية الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، في ظل امتلاكه مجموعة من المقومات الفنية التي تساعده على خوض تجربة خارج الملاعب الليبية، بعدما فرض نفسه ضمن المواهب الصاعدة في خط الوسط.

وُلد محمد هشام في 12 يناير 2004، ويحمل الجنسية الليبية، ويتميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل وسط الملعب، حيث يستطيع المشاركة كوسط مهاجم، إلى جانب إجادته أداء أدوار الارتكاز الدفاعي في مركز «رقم 6»، وهي المرونة التي تمنحه أفضلية لدى الأجهزة الفنية الباحثة عن لاعب قادر على تنفيذ أكثر من مهمة.

بدأ اللاعب مسيرته داخل نادي الهلال بنغازي، وتدرج في قطاع الناشئين بالنادي قبل الوصول إلى الفريق الأول والمشاركة في منافسات الدوري الليبي الممتاز، كما خاض تجربة قصيرة مع نادي الصداقة، ليواصل بعدها رحلة التطور ويجذب اهتمام عدد من الأندية في ليبيا.

وخلال صيف 2026، دخل هشام دائرة المنافسة بين عدد من الأندية، من بينها الاتحاد والأهلي طرابلس، قبل أن ينجح الاتحاد في حسم الصفقة لصالحه وشراء عقد اللاعب من الهلال بنغازي.

ومع انتقاله إلى الاتحاد، أصبحت أمام محمد هشام فرصة جديدة لتطوير مستواه واكتساب المزيد من الخبرات، في وقت يمكن أن يمثل فيه الأداء القوي مع فريقه الجديد خطوة مهمة نحو جذب أنظار أندية خارج ليبيا، وعلى رأسها أندية الدوري المصري.

الدوري الليبي ليبيا الدوري المصري محمد هشام

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