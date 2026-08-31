حمزة عبدالكريم يترقب المشاركة الأولى مع برشلونة في الدوري الإسباني

يترقب النجم المصري حمزة عبدالكريم مهاجم فريق برشلونة المشاركة الأولى مع فريق برشلونة الأول في الدوري الإسباني اليوم أمام منافسه رايو فاليكانو.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري الإسباني مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2026-2027.

وأكد هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة خلال تصريحات صحفية على منح الفرصة لـ حمزة عبدالكريم للمشاركة في المباريات القادمة بعد الأداء المميز الذي ظهر به خلال فترة الإعداد.

وتزيد احتمالات ظهور حمزة عبدالكريم مع فريق برشلونة الليلة حتى لو لدقائق معدودة في إطار تجهيزيه لقياده خط هجوم الفريق بعد رحيل ليفاندوفسكي وفيران توريس مهاجمي الفريق خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

موعد مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو

وتقام مباراة برشلونة ورايو فاليكانو على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، حيث يطمح الفريق الكتالوني إلى مواصلة انطلاقته القوية في المسابقة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل تعزيز رصيده ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويشهد برشلونة خلال الموسم الحالي تواجد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي يواصل العمل من أجل الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول، بعدما لفت الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد وسجل عدة أهداف في المباريات الودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تُنقل مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس الثانية، مع متابعة جماهيرية كبيرة للمواجهة المرتقبة.