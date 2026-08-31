برشلونة يواجه رايو فاليكانو في الدوري الإسباني بحضور حمزة عبد الكريم

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري الإسباني مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره رايو فاليكانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2026-2027.

وتقام مباراة برشلونة ورايو فاليكانو على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، حيث يطمح الفريق الكتالوني إلى مواصلة انطلاقته القوية في المسابقة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، من أجل تعزيز رصيده ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويشهد برشلونة خلال الموسم الحالي تواجد المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، الذي يواصل العمل من أجل الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول، بعدما لفت الأنظار خلال فترة الإعداد للموسم الجديد وسجل عدة أهداف في المباريات الودية.

برشلونة يبحث عن الفوز الثالث في الليجا

بدأ برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بصورة قوية، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على حساب إلتشي في الجولة الأولى، بخمسة أهداف دون مقابل، ليحصد أول ثلاث نقاط له في المسابقة بأداء هجومي لافت.

وفي الجولة الثانية، واصل الفريق الكتالوني نتائجه الإيجابية بعدما نجح في التغلب على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد، ليحصل على العلامة الكاملة من أول مباراتين.

ويأمل برشلونة في تكرار انتصاراته أمام رايو فاليكانو، والوصول إلى النقطة التاسعة، ومواصلة الضغط على منافسه ريال مدريد في سباق صدارة الدوري الإسباني.

ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني

وكان ريال مدريد قد حقق فوزًا كبيرًا على ملقا مساء الأحد، بعدما تغلب عليه بأربعة أهداف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى تسع نقاط ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق الانتصار في مواجهة الليلة من أجل اللحاق بغريمه التقليدي في صراع القمة، خاصة مع البداية القوية التي يقدمها الفريقان في الموسم الجديد.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تنطلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو

تُنقل مباراة برشلونة ورايو فاليكانو مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس الثانية، مع متابعة جماهيرية كبيرة للمواجهة المرتقبة.



