قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الريال السعودي بكام اليوم 30 أغسطس 2026؟.. سعره مقابل الجنيه المصري
برلماني: زيارة الرئيس الصيني لمصر تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد
أحمد حسن: إمام عاشور جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام سموحة.. والقرار في يد عموتة
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. توغلات جديدة لقوات الاحتلال جنوب سوريا
واشنطن بوست: فنزويلا تعهدت بعدم «التنازل» عن نفطها.. وترامب يسعى للاستحواذ على مكاسب ضخمة
رسم سياسات العمل ومنع النزاعات.. ننشر اختصاصات وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
الذهب بعد موجة التراجع.. خبير يكشف هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟
البحر المتوسط يشتعل.. الأسطول التركي يقترب من سفن بحرية إسرائيلية ويحدد لها مسارات بحرية
النيجر.. الهدوء يعود إلى نيامي بعد إحباط تمرد عسكري
هل يجوز الصلاة على النبي أثناء الصلاة أم تبطلها وتوجب الإعادة؟.. انتبه
سعر الذهب اليوم الأحد في الإمارات .. عيار 21 بـ476.7 درهم
وفاة الفنان محمد التاجي عن عمر 72 عامًا بعد أزمة صحية مفاجئة.. ومفارقة مؤثرة قبل رحيله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خوليان ألفاريز يعود لتدريبات أتلتيكو مدريد بعد رفض رحيله إلى برشلونة

ألفاريز
ألفاريز
مجدي سلامة

عاد الأرجنتيني خوليان ألفاريز، لاعب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني - الراغب في الرحيل - إلى التدريبات الجماعية، الأحد، بعد تعافيه من وعكة صحية أبعدته عن التدريبات في وقت سابق من هذا الأسبوع، وعن الفوز على إشبيلية 3ـ1 بالدوري الإسباني.

ومع تبقي يومين على إغلاق سوق الانتقالات عند منتصف ليل الثلاثاء المقبل، عاد الدولي الأرجنتيني إلى صفوف الفريق في وقت يواصل فيه برشلونة مساعيه للتعاقد معه.

واستبعد أتلتيكو مرارًا الدخول في مفاوضات بشأن رحيل ألفاريز إلى برشلونة، مع تأكيد ماتيو أليماني، مدير كرة القدم في النادي، مجددًا على موقف أتلتكيو الحازم، قائلًا خلال تصريح لقناة «موفيستار» :«كان النادي واضحًا جدًا وحازمًا، الخطة واضحة. 

مرّ ألفاريز ببضعة أيام لم يكن يشعر خلالها بأنه في أفضل حال، وقد تدرّب بالفعل بمفرده الجمعة، ونأمل أن يندمج معنا سريعًا وأن يكون متاحًا، للمباراة المقبلة في الدوري».

من جهته، أوضح ميجيل أنخيل خيل مارين، الرئيس التنفيذي في أتلتيكو، أن النادي لن يتفاوض مع برشلونة تحت أي ظرف، وهو موقف يحظى بدعم مجلس الإدارة.

ألفاريز أتلتيكو الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة جديدة للإنترنت المنزلي

الإنترنت طول الشهر بدون انقطاع.. WE تعلن عن باقة جديدة والسعر مفاجأة

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابنة الفنانة نجلاء فتحي

الدولار

310 جنيهات تراجعا للجرام.. هبوط قوي في سعر الذهب عيار 21 الآن

السلع التموينية

تحرك عاجل من التموين.. 12 سلعة بأسعار مناسبة والتوسع إلى 30 سلعة

الذهب

المعدن الاصفر يعمق خسائره.. والجنيه الذهب يخسر 2480 جنيها

سعر الذهب

1000 جنيه كاملة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الدولار

سعر الدولار يقفز الآن في البنوك.. وهذه قيمته مقابل الجنيه

.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

غدًا.. تشييع جنازة ابنة الفنانة نجلاء فتحي من مسجد عمر بن عبد العزيز

ترشيحاتنا

الأوقاف تعقد 628 مجلس فقه

ضمن برنامج مجالس الفقه.. الأوقاف تعقد 628 مجلس فقه بالمديريات الحدودية

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف: واجب أبناء الوزارة بالخارج أن يكونوا أصوات رحمة وسلام ونماذج لمكارم الأخلاق

دار الإفتاء

ما حكم تعليق الصور على الحائط؟.. أمين الإفتاء يوضح

بالصور

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..
طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان..

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الأنظار بإطلالات صيفية

قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية
قسمت ابنة داليا البحيرى تخطف الانظار بإطلالات صيفية

إشعال الضفة الغربية.. مخطط نتنياهو الأخير قبل الانتخابات

نتنياهو
نتنياهو
نتنياهو

فى موسمه .. طرق تخليل الزيتون الأخضر التفاحى مثل المصانع

طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة
طرق تخليل الزيتون الاخضر لمدة سنة

فيديو

نجوم الفن وأول رئيس لمصر

4 نجوم في شخصية واحدة.. كيف ظهر أول رئيس لمصر على الشاشة؟

علاقة قص الشعر بالقوة

من الشعر الطويل للعنة شمشون.. ماذا حدث لهالاند؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد