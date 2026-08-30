ألفاريز يعود إلى تدريبات أتليتيكو مدريد

عاد خوليان ألفاريز إلى تدريبات أتليتيكو مدريد اليوم الأحد وسط تواصل التكهنات بشأن سعي برشلونة لضم المهاجم الأرجنتيني.



وغاب ألفاريز عن تدريبات أتليتيكو الثلاثة الأسبوع الماضي بسبب ما وصفها النادي "بوعكة صحية" قبل أن يتدرب منفرداً في ماخاداهوندا بعد ظهر يوم الجمعة.

وقال ماتيو أليماني المدير الرياضي لفريق العاصمة في تصريحات للصحفيين قبل مباراة إشبيلية "الأمر واضح تماماً. مر جوليان ببضعة أيام لم يكن يشعر فيها أنه بخير. تدرب أمس (يوم الجمعة) ونأمل أن يعود إلى الملاعب سريعاً ويكون جاهزاً للمباراة المقبلة في الدوري الإسباني. كنت أتحدث معه كالمعتاد".

تنتهي فترة الانتقالات في الدوري الإسباني يوم الثلاثاء، ولا تزال الأجواء متوترة.

واتهم ميغيل أنخيل خيل مارين الرئيس التنفيذي لأتليتيكو نادي برشلونة بعدم الأمانة الأسبوع الماضي وقال إن ألفاريز لن يُباع لهم أبدا.

ووفقاً لمصادر قريبة من الأمر، يعد آرسنال البديل الوحيد الممكن في حال قدم النادي الإنجليزي عرضاً يبلغ حوالي 150 مليون يورو (174 مليون دولار).

وصرح ألفاريز خلال كأس العالم بأنه "يرغب في تحقيق حلمه" باللعب في صفوف برشلونة.