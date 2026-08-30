من قلب الشرقية.. الحاجة نبيلة تطرح "شجرة توت" بمزيج موسيقي شرقي غربي

طرحت الفنانة الحاجة نبيلة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "شجرة توت"، باللهجة المصرية، في تجربة غنائية تجمع بين روح الأغنية الشعبية المصرية والعناصر الموسيقية الغربية ضمن مزيج فني مختلف.

وتحافظ "شجرة توت" على هويتها الشرقية والشعبية من حيث الروح واللحن، مقابل إدخال عناصر موسيقية غربية أضافت بعداً مختلفاً للعمل، إلى جانب مقاطع من الغناء الغربي جاءت منسجمة مع أجواء الأغنية، لتقدم الحاجة نبيلة مزيجاً موسيقياً بين الشرق والغرب من دون أن تفقد الأغنية هويتها المصرية.

وعلى صعيد الصورة، تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في مصر تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي محافظة الشرقية، حيث جاءت فكرة الكليب قائمة أيضاً على المزج بين الأجيال والأعمار المختلفة.

وسلط الكليب الضوء على حياة الحاجة نبيلة في الشرقية والبيئة التي تنتمي إليها، من خلال مشاهد تعكس تفاصيل الحياة والعادات والتقاليد هناك، بالتوازي مع الانتقال إلى عالم الجيل الجديد والشباب، في صورة تجمع بين جيلين مختلفين ضمن عمل واحد.

كما حضرت العادات والتقاليد المرتبطة بالأعراس في محافظة الشرقية في عدد من مشاهد الفيديو كليب، الذي تضمن الكثير من التفاصيل والصور المأخوذة من قلب المنطقة، ما منح الصورة غنى خاصاً وجعل المكان جزءاً أساسياً من حكاية "شجرة التوت".

أغنية "شجرة توت" من كلمات مصطفى عمر ومحمد يحيى وألحان محمد يحيى وتوزيع Moy.