بعد فشل صفقة ألفاريز.. برشلونة يقترب من ضم مهاجم غير متوقع

أفاد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن نادي برشلونة الإسباني يقترب من التعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلًا: "تم التوصل إلى اتفاق مع نادي أرسنال بشأن المهاجم البرازيلي الذي سيسافر إلى إسبانيا لإجراء الفحوصات الطبية، والمقرر إجراؤها يوم الاثنين".

سعر جيسوس

وأضاف: "سيبلغ سعر جابرييل جيسوس 10 ملايين يورو بالإضافة إلى الإضافات، وقد وافق اللاعب على الصفقة، حيث يقوم الناديان حاليًا بإعداد جميع الوثائق بعد الاتفاق الشفهي".

واختتم: "سيتم إتمام الصفقة المفاجئة التي كان يسعى إليها ديكو، كما ذكر فرناندو بولو اليوم في صحيفة موندو ديبورتيفو، خلال 24 ساعة".