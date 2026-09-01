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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد عبدالباسط: لحظة فخر كبيرة.. حمزة عبدالكريم في برشلونة

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
يمنى عبد الظاهر

أعرب الإعلامي والناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن سعادته الكبيرة بالخطوة التي حققها المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع نادي برشلونة، مؤكدًا أن وجود لاعب مصري داخل صفوف النادي الكتالوني يمثل لحظة فخر للجماهير المصرية.

وكتب عبد الباسط عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: «لحظة فخر كبيرة أوي أن يكون عندنا لاعب في برشلونة.. حمزة عبد الكريم برافو برافو برافو 👏👏».

حقق فريق برشلونة فوزًا عريضًا على حساب رايو فاليكانو بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الكتالوني انطلاقته القوية في المسابقة.

وبدأ رايو فاليكانو المباراة بشكل مفاجئ، بعدما تمكن كاميلو من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق رافينيا في الدقيقة 19.

ولم ينتظر الفريق الكتالوني طويلًا لإكمال عودته، حيث نجح لامين يامال في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بالدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب القميص الكتالوني بنتيجة 2-1.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، بعدما دفع به المدرب هانز فليك في الدقيقة 86، ليواصل اللاعب خطواته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة.

وجاء تشكيل برشلونة في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جولز كوندي، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري، مارك بيرنال، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، أنتوني جوردون.
 

الإعلامي والناقد الرياضي أحمد عبد الباسط المهاجم المصري حمزة عبد الكريم برشلونة النادي الكتالوني

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