أحمد شوبير: حمزة عبدالكريم يخلّد اسم مصر في تاريخ برشلونة والليجا

احتفى الإعلامي أحمد شوبير بالظهور الرسمي الأول للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع فريق برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب كتب صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية داخل النادي الكتالوني والدوري الإسباني.

وكتب شوبير عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «للتاريخ.. حمزة عبد الكريم يخلّد اسم مصر في تاريخ برشلونة والليجا بعد أول مشاركة رسمية مع الفريق، ولسه المشوار طويل والإنجازات هتبقى كتير بإذن الله»

حقق فريق برشلونة فوزًا عريضًا على حساب رايو فاليكانو بنتيجة 5-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، ليواصل الفريق الكتالوني انطلاقته القوية في المسابقة.

وبدأ رايو فاليكانو المباراة بشكل مفاجئ، بعدما تمكن كاميلو من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 12، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق رافينيا في الدقيقة 19.

ولم ينتظر الفريق الكتالوني طويلًا لإكمال عودته، حيث نجح لامين يامال في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بالدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب القميص الكتالوني بنتيجة 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز برشلونة تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 51، بعدما سجل ليجوين، مدافع رايو فاليكانو، بالخطأ في مرماه.

وعاد رايو فاليكانو إلى أجواء اللقاء مرة أخرى، بعدما أحرز كاميلو هدفه الشخصي الثاني وهدف فريقه الثاني في الدقيقة 59، لتصبح النتيجة 3-2.

وفي الدقيقة 71، نجح رافينيا في إضافة الهدف الرابع لبرشلونة، قبل أن يختتم لامين يامال مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 90، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بنتيجة 5-2.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري حمزة عبد الكريم، بعدما دفع به المدرب هانز فليك في الدقيقة 86، ليواصل اللاعب خطواته الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة.

وجاء تشكيل برشلونة في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جولز كوندي، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، تشافي إسبارت.

خط الوسط: بيدري، مارك بيرنال، داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال، رافينيا، أنتوني جوردون.