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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد فتحي: ذهبية اليد تؤكد قوة أجيالنا.. وثقتي في أبطال مصر بلا حدود

منتخب اليد
منتخب اليد
عبدالله هشام

أعرب خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته الكبيرة بتتويج منتخب مصر بالميدالية الذهبية في دورة ألعاب البحر المتوسط «تارانتو 2026»، بعد الفوز على المنتخب اليوناني بنتيجة 31-29، مؤكدًا أن ما حققه أبطال الفراعنة يمثل إنجازًا كبيرًا ويعكس قوة كرة اليد المصرية وتنوع أجيالها.

وقال خالد فتحي: «أوجه كل التحية والشكر لأبطال منتخبنا على ما قدموه في دورة ألعاب البحر المتوسط، وما حققوه من إنجاز كبير أسعد كل المصريين. الفوز بالميدالية الذهبية أمام منتخب يوناني مدجج بكامل نجومه يؤكد أن لاعبينا كانوا على قدر المسؤولية، وأنهم يستحقون كل الإشادة والتقدير».

وأضاف: «دخلنا البطولة بدون المحترفين، وبمجموعة تضم العديد من عناصر المنتخب الثاني والشباب، ورغم ذلك كانت ثقتي كبيرة في أبطالنا، لأنني أعلم جيدًا حجم ما تمتلكه كرة اليد المصرية من مواهب وقدرات. ما تحقق في تارانتو يؤكد أن لدينا أجيالًا قوية، وأن مساحة الاختيار أمام الأجهزة الفنية كبيرة، وهو أمر يدعو للتفاؤل بمستقبل كرة اليد المصرية».

وتابع رئيس اتحاد كرة اليد: «كل لاعب ارتدى قميص منتخب مصر في هذه البطولة شرفنا وأسعدنا، والجميع يستحق الشكر والتقدير على الروح والقتال والإصرار حتى اللحظة الأخيرة. سعادتنا بالذهبية كبيرة، لأنها جاءت في بطولة قوية وبمنافسة صعبة، والأهم أنها جاءت بأداء يليق باسم مصر».

وحرص خالد فتحي على توجيه إشادة خاصة بالكابتن أحمد زقزوق، رئيس بعثة المنتخب وعضو مجلس إدارة الاتحاد، قائلًا: «أوجه الشكر للكابتن أحمد زقزوق على مجهوده الكبير طوال الفترة الماضية، وعلى دوره مع البعثة وحرصه على توفير كل الأجواء المناسبة للاعبين والجهاز الفني، وكان حاضرًا بقوة وداعمًا للفريق طوال مشوار البطولة».

كما أشاد بالدور الكبير الذي يقوم به الكابتن مؤمن صفا، مدير المنتخبات الوطنية، مؤكدًا: «مؤمن صفا رمانة ميزان المنتخبات الوطنية، وله دور كبير وعظيم مع جميع منتخبات مصر، ويبذل مجهودًا ضخمًا في صمت، وما تحقق في تارانتو هو نتاج منظومة كاملة يعمل كل فرد فيها من أجل مصلحة كرة اليد المصرية».

ووجه رئيس الاتحاد الشكر إلى قيادات الرياضة المصرية على دعمهم للمنتخب، قائلًا: «كل الشكر والتقدير لقيادات الرياضة المصرية على دعمهم ومساندتهم للمنتخب، وفي مقدمتهم جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، الذي نقدر دعمه واهتمامه بالمنتخبات الوطنية وحرصه على مساندة أبطال مصر».

واختتم خالد فتحي تصريحاته بتوجيه شكر خاص إلى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، قائلًا: «أوجه شكرًا خاصًا للمهندس ياسر إدريس على دعمه الكبير للفريق وتشجيعه المستمر للاعبين، خاصة خلال وجوده مع البعثات المصرية في إيطاليا، حيث حرص على التواصل مع المنتخب ومساندته وتحفيز اللاعبين، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير على الفريق».

وأكد خالد فتحي أن ذهبية تارانتو تمثل دفعة قوية لكرة اليد المصرية، وتؤكد أن قميص منتخب مصر له رجال قادرون على الدفاع عنه ورفع رايته في كل الظروف.

منتخب مصر كرة اليد خالد فتحي دورة ألعاب البحر المتوسط تارانتو 2026

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