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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجلس إدارة سموحة يبحث تنفيذ مقترحات جديدة لتطوير الألعاب الرياضية

سموحة
سموحة
حمزة شعيب

بدأ مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي في تنفيذ عدد من المقترحات التي تقدم بها الدكتور محمود ماجد قطب، عضو مجلس الإدارة، خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي تستهدف إعادة تنظيم القطاعات الرياضية بالنادي، وترشيد القرارات الإدارية والفنية، ووضع منظومة أكثر دقة وموضوعية لتقييم اللاعبين.

وتضمنت المقترحات إلغاء العضويات الرياضية في كافة فرق النادي، مع الاستثناء المباشر للاعبين المقيدين بناءً على طلب رسمي من المدير الفني للفريق الأول، وبحد أقصى 4 لاعبين فقط، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على موارد النادي وضبط منظومة القيد الرياضي.

كما اعتمد مجلس الإدارة الخطوط العريضة للمقترح الفني الذي قدمه الدكتور محمود ماجد قطب للارتقاء بقطاعات كرة القدم والألعاب الجماعية والفردية، والذي يرتكز على تطبيق منظومة تقييم حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وكاميرات تحليل الأداء، لرصد مستوى اللاعبين بدقة خلال التدريبات والمباريات، بعيدًا عن التقييمات التقليدية.

وتشمل الرؤية المقترحة إنشاء ملف رقمي متكامل لكل لاعب، يتضمن بياناته ومستواه وتطور أدائه، مع تطبيق نظام تقييم تراكمي على مدار الموسم بدلًا من الاعتماد على التقييمات التنافسية أو المؤقتة، إلى جانب مراعاة الجوانب النفسية والشخصية للاعب، وربط نتائج التقييم بقرارات التصعيد أو الانتقال بين الفرق.

ويأتي بدء تنفيذ هذه المقترحات في إطار توجه مجلس إدارة نادي سموحة نحو تطوير منظومة الألعاب الرياضية، وترشيد الإنفاق، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والبيانات المتقدمة في تقييم اللاعبين واكتشاف المواهب، بما يسهم في بناء أجيال رياضية قادرة على المنافسة وتحقيق أهداف النادي.

ويتقدم الدكتور محمود ماجد قطب بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد بلال، رئيس نادي سموحة، والنائب الدكتور عمر خميس الغنيمي، نائب رئيس النادي، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، على سرعة الاستجابة للمقترحات التي تقدم بها والتفاعل الإيجابي معها، مؤكدًا أن بدء تنفيذ هذه الرؤية يعكس حرص مجلس الإدارة على تطوير العمل الرياضي داخل النادي، والاستفادة من الأساليب العلمية والتكنولوجية الحديثة بما يخدم مصلحة سموحة وأبنائه.

سموحة مجلس إدارة سموحة العضويات الرياضية

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