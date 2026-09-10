شاهد| جيلي باندا ميني المحدثة الجديدة

كشفت شركة جيلي عن طرازها الجديد جيلي باندا ميني الكهربائية، وتنتمي ميني لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وظهرت جيلي بطابع كرتوني مستوحى من أجواء الدراسة، وبلون برتقالي يشبه لون الجزر الذي يقيم بها حيوان الباندا في حدائق الحيوان.

سيارة جيلي باندا ميني الكهربائية الجديدة

مواصفات جيلي باندا ميني الكهربائية

ظهرت سيارة جيلي باندا ميني الكهربائية بـ ثلاثة أبواب، مع تصميم رياضي يتضمن حافة بارزة أسفل الصداد الأمامي، وبها وجناح خلفي كبير مثبت على السقف، وتضم لوحة القيادة شاشة عدادات رقمية مقاس 9.2 بوصه، وبها شاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 8 بوصه، وبها كاميرا خلفية، وبها حساسات خلفية للمساعدة على الركن، ووسادتين هوائيتين أماميتين، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 69 لتر.

جيلي باندا ميني الكهربائية الجديدة

أبعاد جيلي باندا ميني الكهربائية

تأتى سيارة جيلي باندا ميني الكهربائية بطول 3150 مم، وعرض 1540 مم، وارتفاع 1685 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2015 مم .

محرك جيلي باندا ميني الكهربائية

سيارة جيلي باندا ميني الكهربائية

سرعة سيارة جيلي باندا ميني الكهربائية القصوي تصل إلي 100 كم/ساعة، وبها بطارية ليثيوم فوسفات الحديد سعة 17.2 كيلوواط ساعة من إنتاج كاتل، وتوفر البطارية مدى يصل إلى 172 كم/ساعة، وتدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر بقدرة 22 كيلوواط، ويستغرق شحنها من 30% إلى 80% نحو 30 دقيقة.

جيلي باندا ميني الكهربائية الجديدة

وتعتمد جيلي باندا ميني الكهربائية على محرك كهربائي واحد مثبت على المحور الخلفي، يولد قوة 40 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة جيلي في صناعة السيارات

سيارة جيلي باندا ميني الكهربائية

انطلقت الشركة في مدينة تايتشو بمقاطعة تشيجيانج الصينية في مجالات متواضعة تشمل الثلاجات ومواد الديكور، ثم انتقلت لتصنيع الدراجات النارية في عام 1994، وفي عام 1997أسس لي شوفو شركة جيلي أوتو لتكون أول شركة خاصة لصناعة السيارات في الصين، برؤية تهدف لإنتاج وسيلة نقل رخيصة وفي متناول المواطن العادي، وفي عام 1998 خرجت أول سيارة ركاب لجيلي تحمل اسم "هاو تشينج" (Haoqing) من خط الإنتاج .