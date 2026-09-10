بي واي دي تستعد لقفزة عالمية.. 2.5 مليون سيارة مستهدفة خارج الصين في 2027

تستعد شركة بي واي دي الصينية لتوسيع حضورها العالمي بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، بعدما كشفت تقديرات حديثة عن استهداف الشركة تجاوز صادراتها الخارجية حاجز 2.5 مليون سيارة خلال عام 2027.

وبحسب معلومات نقلتها مؤسسات مالية عقب اجتماع مع إدارة الشركة، تستهدف بي واي دي وصول شحناتها إلى الأسواق الخارجية إلى ما بين 1.9 و2 مليون سيارة خلال عام 2026، وهو ما يمثل قفزة كبيرة مقارنة بمستويات العام السابق.

وترى الشركة أن زيادة الانتشار العالمي ستعتمد على التوسع في الأسواق الخارجية، إلى جانب زيادة قدرات النقل البحري المخصصة لها وتعزيز التصنيع المحلي خارج الصين.

ومن المنتظر أن يبدأ مصنع بي واي دي في المجر عمليات تجميع السيارات خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، بالتزامن مع دراسة الشركة إنشاء مواقع إنتاج إضافية في عدد من الأسواق العالمية.

ويمنح التصنيع المحلي الشركة ميزة مهمة في مواجهة الرسوم الجمركية، خصوصا في أوروبا والبرازيل، حيث تفرض رسوم على السيارات الكهربائية المستوردة.

وتشير تقديرات إلى أن الإنتاج المحلي يمكن أن يحقق وفورات تتجاوز 40 ألف يوان، أي ما يقارب 5,961 دولار للسيارة، وهو ما قد يساعد في تعويض تكاليف إنشاء وتشغيل المصانع الجديدة.

ولا تقتصر استراتيجية بي واي دي على التوسع في المبيعات، إذ تخطط الشركة أيضا لبناء شبكة ضخمة من محطات الشحن فائق السرعة، تستهدف الوصول إلى 90 ألف محطة بحلول 2028.

وفي السوق الصينية، تسعى الشركة إلى رفع حصتها إلى 25%، بعدما وصلت إلى نحو 18% في يوليو الماضي، مقابل حوالي 8% في بداية العام.

وتعكس هذه الأهداف تحول بي واي دي من شركة صينية تركز على السوق المحلية إلى منافس عالمي يسعى إلى بناء شبكة تصنيع وتوزيع وشحن متكاملة حول العالم.