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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

7 مشاكل نادرة في المحرك وعلامات تدل على حدوث إحداها لك

أعطال محرك السيارة
أعطال محرك السيارة
عزة عاطف

تتكون محركات السيارات الحديثة من نحو 200 قطعة ميكانيكية متداخلة تعمل بانتظام، مما يعني وجود مئات الأسباب المباشرة التي قد تؤدي إلى تعطل المحرك أو تراجع أدائه. 

وبينما يعتاد السائقون والفنيون على التعامل مع الأعطال الشائعة مثل تلف مضخات المياه أو المولدات الكهربائية أو تسريب الخراطيم، تظهر أحيانًا مشاكل ميكانيكية نادرة يتطلب اكتشافها خبرة ودقة عالية لتفادي تلف المحرك بالكامل.

الانغلاق الهيدروليكي والمخاطر الطولية لعمود المرفق

ينتج عطل الانغلاق الهيدروليكي (Hydrolock) عند دخول السوائل مثل المياه أو سائل التبريد إلى غرفة الاحتراق، حيث تصبح المكابس عاجزة عن الضغط نظرًا لأن السوائل غير قابلة للانضغاط، مما يؤدي إلى انثناء أذرع التوصيل وتوقف المحرك عن العمل فجأة. 

وتحدث هذه الظاهرة عادة عند القيادة في تجمع مائي مرتفع أو نتيجة تسرب سائل التبريد من جوان وش السلندر. 

أما عطل الانزلاق المحوري لعمود المرفق (Crank Walk)، فيحدث نتيجة تآكل محامل التثبيت العرضية مما يسمح لعمود الكرنك بالحركة الطولية إلى الأمام والخلف، ويتسبب ذلك في صعوبة تعشيق القابض وتلف الحساسات ومكونات ناقل الحركة.

ارتخاء مسمار المكبس وسقوط قواعد الصمامات

يؤدي ارتخاء مسمار المكبس (Wrist Pin) الذي يربط المكبس بذراع التوصيل إلى صدور أصوات طرق معدنية منتظمة تتزايد سرعتها مع ارتفاع دورات المحرك، وهو عطل يصعب تشخيصه لتشابهه مع أعطال تآكل السبايك أو خطأ التوقيت. 

وفي جانب آخر، تشكل ظاهرة سقوط قاعدة الصمام (Valve Seat Drop) خطورة شديدة على أسطوانات المحرك، حيث تنفصل حلقة القاعدة المعدنية عن رأس الأسطوانة لتسقط داخل غرفة الاحتراق، مما يتسبب في اصطدام المكبس بها وتدشين تلفيات كاملة برأس المحرك والأسطوانة فور حدوثها.

تجمد صمام التهوئة وتصدع الصفيحة المرنة ومسامية السباكة

يتعرض صمام تهوئة علبة المحرك (PCV) للتجمد في الأجواء شديدة البرودة نتيجة تكثف أبخرة الماء والزيت، مما يمنع تصريف الضغط الداخلي ويؤدي إلى اندفاع الزيت عبر جوان المحرك أو خروج دخان كثيف من العادم. 

بينما يعود عطل تشقق الصفيحة المرنة (Flexplate) في السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي إلى الإجهاد المعدني المتكرر، مسببًا أصوات طقطقة واهتزازات عند بدء التشغيل أو نقل السرعات. 

وتعد مسامية المحرك (Porosity) من العيوب التصنيعية النادرة الناجمة عن وجود فقاعات هواء داخل سبائك الألمنيوم أثناء الصب، مما يسبب تسريبات مجهرية للزيت أو سائل التبريد عبر جدران المحرك الخارجي دون وجود أي شرخ ظاهر.

أعطال محرك السيارة صمام PCV الانغلاق الهيدروليكي صيانة المحركات 2026

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