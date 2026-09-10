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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هتقلب الموازين.. ميزة ثورية جديدة من OpenAI تقرأ أسلوبك وتكتب بلسانك

ميزات جديدة قادمة في OpenAI تعرف عليها
ميزات جديدة قادمة في OpenAI تعرف عليها
لمياء الياسين

تختبر ميزة جديدة تُدعى "Writing Style" (أسلوب الكتابة) داخل شركة OpenAI ، تتيح للذكاء الاصطناعي تحليل رسائل البريد الإلكتروني، والمستندات، والمحادثات الخاصة بك لمحاكاة طريقتك المعتادة في التعبير وصياغة النصوص. تأتي هذه الخطوة لتمنح المستخدمين تجربة مخصصة بالكامل، مما يغنيهم عن تكرار توجيهات مثل "اكتب بنبرة رسمية" أو "اجعل الأسلوب ودياً" في كل مرة. 

تحليل أسلوبك في النقاشات

رصد الخبراء شاشة الإعداد الأولي للميزة، والتي تعتمد على ربط حساب ChatGPT بثلاثة مصادر أساسية لجمع أمثلة من كتاباتك كالمحادثات مثل ربط تطبيق Slack لتحليل أسلوبك في النقاشات اليومية والسريعة والمستندات: مثل ربط Google Drive أو Notion لدراسة طريقة صياغتك للتقارير والملفات المطولة والبريد الإلكتروني مثل ربط Gmail للتعرف على نبرتك في المراسلات الرسمية والمهنية وبمجرد تفعيل خيار "Use writing style"، سينتقل الذكاء الاصطناعي من الاعتماد على التعليمات العامة إلى تبني نمطك الشخصي الفعلي في الكتابة مباشرة دون عناء.

كيف تختلف الميزة عن Styles في كلود؟

أكدت "OpenAI" أنها تختبر الميزة بالفعل، لكنها لم تكشف حتى الآن عن موعد طرحها على نطاق أوسع.

 إذا كنت تشعر بأن روبوتات الدردشة تكتب بطريقة آلية أكثر من اللازم، فقد تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً. ففكرة أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من كتابة رسالة بريد إلكتروني تبدو وكأنك أنت من كتبها، وليس مثل أي مستخدم آخر لتشات جي بي تي تبدو بالفعل مثيرة للاهتمام.

وتأتي الميزة أيضاً في إطار توجه أوسع لدى أدوات الذكاء الاصطناعي نحو جعل تجاربها أكثر ارتباطاً بشخصية المستخدم وطريقته الخاصة في العمل والتواصل.

شركة OpenAI رسائل البريد الإلكتروني ميزة Writing Style النقاشات اليومية حساب ChatGPT صياغة النصوص الذكاء الاصطناعي

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