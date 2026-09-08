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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تطلق هاتف Pura X View بشاشة عريضة وبطارية ضخمة خلال حدث Mate XT 2

هاتف Pura X View
هاتف Pura X View
احمد الشريف

أزاحت شركة "هواوي" (Huawei) الصينية الستار رسمياً عن هاتفها الذكي المبتكر "Pura X View" بالتزامن مع إطلاق هاتفها الرائد ثلاثي الطي "Mate XT 2"، مقدّمة أول هاتف مسطح غير قابل للطي بشاشة عريضة للغاية وبطارية عملاقة بسماكة فائقة النحافة، وفقاً لما أورده تقرير تقني نشره موقع Huawei Central المتخصص في أخبار الشركة.

شاشة عريضة بنسبة 16:9.5 

أوضح التقرير أن هاتف Pura X View يقدم مفهوماً هندسياً غير تقليدي؛ حيث يعتمد على شاشة OLED مسطحة عريضة بقياس 6.39 بوصات بنسبة أبعاد 16:9.5، وتتميز بحواف فائقة النحافة تبلغ 1.05 ملم فقط من كافة الجوانب الأربعة، محققة أعلى نسبة استحواذ للشاشة على واجهة الهاتف في تاريخ الصناعة بلغت 96.1%. 

ورغم صغر حجم الجهاز، توفر الشاشة مساحة رؤية أفقية تبلغ 114.27 سم مربع، متفوقة على مساحة العرض في هواتف آيفون الكبيرة، مع دقة 2232×1320 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وذروة سطوع خارقة تصل إلى 6500 شمعة.

بطارية بسعة 7000 مللي أمبير 

أشار المصدر إلى الإنجاز التصميمي الذي حققته هواوي بدمج بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير في الساعة داخل هيكل فائق النحافة يبلغ سمكه 6.68 ملم فقط ووزنه 201 جرام، مما يوفر للمستخدمين فترة تشغيل ممتدة دون الشعور بضخامة الأجهزة القابلة للطي. 

ويدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 66 واط عبر الشاحن السلكي بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي، مع معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

كاميرا بدقة 200 ميجابكسل

واوضح تقرير موقع Huawei Central أن الهاتف يحمل منظومة تصوير "XMAGE" احترافية؛ تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بمستشعر كبير قياس 1/1.28 بوصة ومصفوفة ألوان RYYB وفتحة عدسة f/1.8، مدعومة بعدسة تقريب بيرسكوبية بدقة 50 ميجابكسل تتيح تقريباً بصرياً بمقدار 3.7x، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر طيفي يعزز دقة الألوان بنسبة 43%، فضلاً عن كاميرا سيلفي أمامية بدقة 50 ميجابكسل.

معالج Kirin 9030S 

ذكرت الشركة أن الهاتف يعمل بمعالج "Kirin 9030S" الذي يقدم زيادة في الأداء العام بنسبة 28% وسلاسة أعلى بنسبة 41% في الواجهة، ويعمل بنظام التشغيل الجديد "HarmonyOS 7.0" مع المساعد الذكي "شياو يي" (Xiaoyi) التوليدي، وتطرح هواوي الهاتف بسعر يبدأ من 5,999 يوان صيني (نحو 840 دولاراً أمريكياً) لنسخة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، على أن تبدأ المبيعات الرسمية يوم 9 سبتمبر 2026.

هاتف Pura X View Pura Huawei Mate XT 2 OLED شاشة OLED

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