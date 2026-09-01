قياس ضغط الدم.. هواوي تستعرض ميزات ساعة Watch D3 الطبية الجديدة

استعرضت شركة "هواوي" (Huawei) الصينية الميزات الطبية والتقنية المتقدمة لقياس ضغط الدم في ساعتها الذكية المرتقبة "Huawei Watch D3" خلال مشاركتها في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC Congress 2026)، وذلك قبيل الإعلان الرسمي الكامل عن الساعة في المؤتمر العالمي المزمع عقده يوم 2 سبتمبر 2026، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Huawei Central المتخصص.

دقة قياس ضغط الدم أثناء ارتفاع النبض

أوضح التقرير، الذي أعدته الكاتبة إيميكو ماتسوي، أن ساعة Huawei Watch D3 تتميز بقدرات استشعارية مطورة تتيح قياس ضغط الدم بدقة متناهية حتى في حالات ارتفاع معدل ضربات القلب، متفوقة على محدودية الساعات السابقة التي كانت تشترط الهدوء التام لإجراء الفحص.

وبيّن المصدر أن الساعة الجديدة قادرة على تسجيل ومقارنة بيانات ضغط الدم بدقة قبل التمارين الرياضية وبعدها مباشرة، مع تقديم توصيات ذكية وإرشادات مخصصة حول شدة التمارين ومستوى المجهود البدني المناسب لكل مستخدم لتفادي الإجهاد القلبي.

تقنية المراقبة المتنقلة

أشار المصدر إلى أن الساعة تدعم الجيل الثالث من تقنية "مراقبة ضغط الدم الإسعافية المتنقلة" (Ambulatory BP monitoring) التي ترصد الاستجابة القلبية الوعائية على مدار الساعة.

وتتضمن الساعة نظام تنبيهات ذكياً وآلياً يطلب من المستخدم إجراء فحص فوري لضغط الدم عند رصد تغيرات بيئية مفاجئة في المحيط؛ مثل الانتقال السريع إلى المرتفعات الجبلية والمناطق الشاهقة، أو عند حدوث انخفاضات حادة ومفاجئة في درجات الحرارة، مما يضمن تدخلاً وقائياً مبكراً لأصحاب الأمراض المزمنة.

اعتماد طبي رسمي من الاتحاد الأوروبي

بيّن تقرير موقع Huawei Central أن ساعة Watch D3 حازت رسمياً على شهادة اعتماد اللائحة الأوروبية للأجهزة الطبية (CE MDR) كجهاز طبي معتمد؛ مما يخولها رسمياً لإجراء فحوصات ضغط الدم النقطية الفردية، والمراقبة الإسعافية المستمرة، وتتبع القراءات البدنية قبل التمارين وبعدها.

كما دعمت هواوي الساعة بميزة "Health Glance" الشاملة لمتابعة المؤشرات الحيوية وتحليل أنماط النوم وتتبع الصحة النفسية والعاطفية للمستخدم.

تطور سلسلة ساعات Watch D

ذكر التقرير أن هواوي كانت قد أطلقت أول ساعة لقياس ضغط الدم بحزام هوائي طبي "Watch D" عام 2021 بهيكل ضخم، ثم طورتها بعد ثلاث سنوات بدعم المراقبة على مدار 24 ساعة، وصولاً إلى طراز Watch D3 الذي يجمع بين التصميم الأنيق النحيف والشاشة الكبيرة والقدرات الطبية الاحترافية، على أن تكشف الشركة عن كافة التفاصيل والأسعار ومواعيد التوفر خلال مؤتمرها يوم الأربعاء 2 سبتمبر.