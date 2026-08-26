لعشاق التكنولوجيا.. هواوي تضرب موعداً للكشف عن "Mate XT 2"

أعلنت شركة هواوي رسمياً عن موعد حدثها الرئيسي القادم لإطلاق منتجاتها. وأكدت الشركة اليوم أن فعالية "HarmonyOS 7 ستُعقد في السابع من سبتمبر سيكون هاتف هواوي ميت إكس تي 2 ثلاثي الطي هو أبرز ما في الحدث إلى جانب نظام التشغيل هارموني أو إس 7.

إطلاق هاتف هواوي ميت إكس تي 2

إطلاق هاتف هواوي ميت إكس تي 2

تُشير الشائعات منذ أشهر إلى إطلاق هاتف Mate XT 2 في سبتمبر ووفقًا للتسريبات، قد يعمل الجهاز بمعالج Kirin 9050 Pro المُزوّد ​​بتقنية ذكاء اصطناعي مُحسّنة.

من المتوقع أيضًا أن يحصل الهاتف ثلاثي الطي على مفصل مُعاد تصميمه، مما قد يقلل من ظهور التجاعيد. وقد تستخدم هواوي زجاج UFG في الشاشة لتحسين المتانة. قد يتوفر الجهاز بألوان الأسود ، والأحمر ، والبنفسجي ، بالإضافة إلى اللون الأبيض المعتاد.

لم تؤكد هواوي أيًا من هذه التفاصيل بعد. ورغم ذلك، تبدو هذه التحديثات منطقية بالنسبة لهاتف Mate XT الأصلي. تميز الجيل الأول بشاشة مقاس 10.2 بوصة عند فتحه بالكامل، وهيكل بسماكة 3.6 ملم فقط عند أنحف نقطة.

بالنسبة لهاتف Mate XT 2، ستحتاج هواوي إلى الحفاظ على نحافة الهاتف مع تعزيز متانة تصميم المفصلات الثلاثية. سيكون هذا الأمر بالغ الأهمية لجهاز بشاشة قابلة للطي كبيرة الحجم وأجزاء متحركة متعددة.

ميزات هاتف Mate XT 2

قد يكون البرنامج بنفس أهمية المكونات المادية. أعلنت هواوي رسميًا عن نظام التشغيل HarmonyOS 7 في يونيو ، ومن المتوقع أن يتيح لنا حدث سبتمبر نظرة أفضل على كيفية عمله على هاتف ثلاثي الطي.

يُشكّل جهاز مثل Mate XT 2 ضغطًا أكبر على البرمجيات مقارنةً بالأجهزة القابلة للطي العادية. إذ تحتاج هواوي إلى إدارة نوافذ متعددة، وتغيير حجم التطبيقات عبر ثلاثة تخطيطات شاشة مختلفة، وجعل الانتقال بين وضعَي الطي والفتح سلسًا للغاية.

لم تُصدر هواوي حتى الآن أي مواصفات رسمية، لذا فإن معظم تفاصيل جهاز Mate XT 2 لا تزال غير مؤكدة. لكننا لن ننتظر طويلاً.