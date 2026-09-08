قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل كان النبي يجعل ظهر كف اليدين للسماء عند الدعاء برفع البلاء؟.. الإفتاء توضح
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8 - 9 - 2026 والقنوات الناقلة
النيل شريان حياة.. مصر تجدد رفضها المساس بالحقوق المائية لدولتي المصب
القوات المسلحة اليمنية: نخوض اشتباكات مع ميليشيات الحوثي في جبهة الكريفات شرقي تعز
بص في ورقتك.. إبراهيم المنيسي وعدلي القيعي يفتحان النار على حسام المندوه
هل قول حرمًا بعد الصلاة لمن صلى بجواري بدعة؟.. الإفتاء توضح
الكيلو بـ 70 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الثلاثاء
إبراهيم فايق يهاجم بيزيرا: اللي بيحصل اسمه لوي دراع للزمالك
نبيل فهمي: جرائم إسرائيل في جنوب لبنان تستهدف فرض واقع جديد بالقوة
نأمل في سلام قبل الشتاء.. زيلينسكي: بوتين يحتاج إلى ترامب ولا يريد إزعاجه
السودان يدعو أمين عام جامعة الدول العربية لزيارة الخرطوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمنافسة آبل وشاومي.. هواوي تطلق هاتف Mate XT2 القابل للطي ثلاثياً

هواوي
هواوي
احمد الشريف

أطلقت شركة "هواوي" (Huawei) الصينية رسمياً أحدث هواتفها الذكية الرائدة القابلة للطي ثلاثياً "Mate XT2"، في خطوة استراتيجية لتعزيز صدارتها لسوق الهواتف الفاخرة في الصين بمواجهة منافسيها "آبل" و"شاومي"، وفقاً لما أورده تقرير إخباري نشرته وكالة Reuters العالمية.

مواصفات Mate XT2 ومعالج Kirin 9050 Pro الجديد

أوضح التقرير أن الهاتف يتميز بتصميم فريد ينطوي مرتين ليتحول عند فتحه بالكامل إلى شاشة بحجم جهاز لوحي متكامل، ويعتمد على معالج هواوي الجديد "Kirin 9050 Pro" المصمم وفق معمارية "LogicFolding" المبتكرة المستندة إلى مبدأ "قانون تاو" (Tau Scaling Law) الذي أعلنته الشركة للتغلب على القيود التقنية الأمريكية.

يوفر المعالج قوة حوسبة أعلى باستهلاك أقل للطاقة، محققاً قفزة في الأداء العام بنسبة 42% مقارنة بالجيل السابق، إلى جانب آلية مفصلات مطورة، ومقاومة أعلى للماء، وميزة حماية الخصوصية التي تمنع المتواجدين بالجوار من رؤية محتوى الشاشة.

أسعار الهاتف وتحديات ارتفاع تكلفة رقائق الذاكرة

أشار المصدر إلى أن الهاتف سيتوفر في الأسواق بدءاً من 12 سبتمبر بأسعار تبدأ من 19,999 يوان صيني (نحو 2,980 دولاراً أمريكياً)، وتصل إلى 24,999 يوان (نحو 3,725 دولاراً) للإصدار الأعلى. 

ونقلت الوكالة عن ريتشارد يو، المدير التنفيذي لشركة هواوي، قوله خلال المؤتمر الصحفي: "يمثل التسعير في الوقت الراهن تحدياً حقيقياً بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة، ولقد اعتمدنا الكثير من التقنيات الجديدة وكانت ضغوط التكلفة هائلة للغاية".

صراع محموم مع آبل وشاومي 

واوضح تقرير وكالة Reuters أن توقيت الإعلان يأتي لإحكام الضغط على المنافسين؛ حيث تراجعت أسهم شاومي بنسبة 3% في التداولات عقب كشف هواوي عن هاتفها، تزامناً مع استعداد شاومي للكشف عن هاتف منافس، وترقب الأسواق لحدث شركة آبل السنوي يوم الأربعاء، وسط توقعات قوية بإزاحة الستار عن أول هاتف آيفون قابل للطي لمنافسة الحضور الصيني القوي.

هيمنة مطلقة لهواوي 

ذكرت بيانات مؤسسة الأبحاث "IDC" أن هواوي تتصدر مبيعات الهواتف الذكية في السوق الصينية بحصة بلغت 22.6% خلال الربع الثاني، متقدمة على آبل التي سجلت 18.1% وشاومي بنسبة 12.4%. وتزداد هذه الهيمنة رسوخاً في قطاع الهواتف القابلة للطي؛ حيث تستحوذ هواوي وحدها على 68% من إجمالي شحنات الهواتف القابلة للطي في الصين وفقاً لبيانات "Smart Analytics Global"، مما يجعلها العلامة التجارية الكبرى الوحيدة التي تطرح هواتف ثلاثية الطي تجارياً في الأسواق.

هواوي Mate XT2 هواوي تطلق هاتف Mate XT2 Huawei شاومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

وزارة التربية في دولة الكويت

الكويت تنهي خدمات 7 آلاف معلم من جنسيات عربية وأخرى لسد فائض الكوادر التعليمية

مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع 800 جنيه ومفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين

السفير حمد المشعان

بعد القصف الإيراني.. الكويت: نريد ردعا عربيا لمواجهة كل مصادر الاعتداءات

حادث ارشيفية

حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

لا صحة لزيادة الدراسة شهرين.. التعليم تحسم الجدل حول مدة العام الدراسي ومواعيد انصراف الطلاب

ترشيحاتنا

نبيل فهمي خلال لقائه وزير الخارجية اليمنية

نبيل فهمي: ندعم الحفاظ على الدولة اليمنية ونرفض أي واقع يقوض استقلالها

صورة أرشيفية

شركات اتصالات أوروبية تتحد لمنافسة ستارلينك في خدمات الهواتف عبر الأقمار الصناعية

مصير مجهول

كابوس الحرب في السودان.. أكثر من 11 ألف مفقود ومصيرهم مجهول

بالصور

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

الجبنة الرومي
الجبنة الرومي
الجبنة الرومي

مرسيدس تسجل براءة اختراع قد تحول جي كلاس الكهربائية إلى سيارة تسير فوق الماء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

لما تزعل بتفتح التلاجة.. 5 أبراج بتعوض حزنها بالأكل هل أنت منهم؟

ابراج
ابراج
ابراج

الدراجات النارية تقود نمو السوق.. 38 ألف موتوسيكل جديد في شهر واحد

الدراجات النارية
الدراجات النارية
الدراجات النارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد