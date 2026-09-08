لمنافسة آبل وشاومي.. هواوي تطلق هاتف Mate XT2 القابل للطي ثلاثياً

أطلقت شركة "هواوي" (Huawei) الصينية رسمياً أحدث هواتفها الذكية الرائدة القابلة للطي ثلاثياً "Mate XT2"، في خطوة استراتيجية لتعزيز صدارتها لسوق الهواتف الفاخرة في الصين بمواجهة منافسيها "آبل" و"شاومي"، وفقاً لما أورده تقرير إخباري نشرته وكالة Reuters العالمية.

مواصفات Mate XT2 ومعالج Kirin 9050 Pro الجديد

أوضح التقرير أن الهاتف يتميز بتصميم فريد ينطوي مرتين ليتحول عند فتحه بالكامل إلى شاشة بحجم جهاز لوحي متكامل، ويعتمد على معالج هواوي الجديد "Kirin 9050 Pro" المصمم وفق معمارية "LogicFolding" المبتكرة المستندة إلى مبدأ "قانون تاو" (Tau Scaling Law) الذي أعلنته الشركة للتغلب على القيود التقنية الأمريكية.

يوفر المعالج قوة حوسبة أعلى باستهلاك أقل للطاقة، محققاً قفزة في الأداء العام بنسبة 42% مقارنة بالجيل السابق، إلى جانب آلية مفصلات مطورة، ومقاومة أعلى للماء، وميزة حماية الخصوصية التي تمنع المتواجدين بالجوار من رؤية محتوى الشاشة.

أسعار الهاتف وتحديات ارتفاع تكلفة رقائق الذاكرة

أشار المصدر إلى أن الهاتف سيتوفر في الأسواق بدءاً من 12 سبتمبر بأسعار تبدأ من 19,999 يوان صيني (نحو 2,980 دولاراً أمريكياً)، وتصل إلى 24,999 يوان (نحو 3,725 دولاراً) للإصدار الأعلى.

ونقلت الوكالة عن ريتشارد يو، المدير التنفيذي لشركة هواوي، قوله خلال المؤتمر الصحفي: "يمثل التسعير في الوقت الراهن تحدياً حقيقياً بسبب الارتفاع الحاد في تكاليف رقائق الذاكرة، ولقد اعتمدنا الكثير من التقنيات الجديدة وكانت ضغوط التكلفة هائلة للغاية".

صراع محموم مع آبل وشاومي

واوضح تقرير وكالة Reuters أن توقيت الإعلان يأتي لإحكام الضغط على المنافسين؛ حيث تراجعت أسهم شاومي بنسبة 3% في التداولات عقب كشف هواوي عن هاتفها، تزامناً مع استعداد شاومي للكشف عن هاتف منافس، وترقب الأسواق لحدث شركة آبل السنوي يوم الأربعاء، وسط توقعات قوية بإزاحة الستار عن أول هاتف آيفون قابل للطي لمنافسة الحضور الصيني القوي.

هيمنة مطلقة لهواوي

ذكرت بيانات مؤسسة الأبحاث "IDC" أن هواوي تتصدر مبيعات الهواتف الذكية في السوق الصينية بحصة بلغت 22.6% خلال الربع الثاني، متقدمة على آبل التي سجلت 18.1% وشاومي بنسبة 12.4%. وتزداد هذه الهيمنة رسوخاً في قطاع الهواتف القابلة للطي؛ حيث تستحوذ هواوي وحدها على 68% من إجمالي شحنات الهواتف القابلة للطي في الصين وفقاً لبيانات "Smart Analytics Global"، مما يجعلها العلامة التجارية الكبرى الوحيدة التي تطرح هواتف ثلاثية الطي تجارياً في الأسواق.