سعر الدولار اليوم في البنوك.. 51.30 جنيه للبيع و50.17 للشراء الخميس 10 سبتمبر 2026

استقر سعر الدولار اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، مقابل الجنيه المصري، في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، بعد الارتفاعات التي سجلها خلال الفترة الماضية.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

سجل أعلى سعر لصرف الدولار اليوم 51.30 جنيه للبيع و51.20 جنيه للشراء، وذلك في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية والأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 51.17 جنيه للشراء و51.27 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 51.16 جنيه للشراء و51.21 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنوك SAIB والكويت الوطني وبنك نكست

سجل سعر الدولار في بنك SAIB وبنك الكويت الوطني وبنك نكست نحو 51.15 جنيه للشراء.

وبلغ سعر البيع 51.25 جنيه في بنك الكويت الوطني وبنك نكست، بينما سجل 51.26 جنيه للبيع في بنك SAIB.

سعر الدولار في عدد من البنوك

بلغ سعر الدولار نحو 51.14 جنيه للشراء و51.24 جنيه للبيع في كل من البنك الأهلي المصري، وأبوظبي الأول، وبيت التمويل الكويتي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف العربي الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك التنمية الصناعية، وبنك قناة السويس.

سعر الدولار في كريدي أجريكول والبركة

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 51.12 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة، بلغ سعر الدولار 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الأقل سعرًا

سجل الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري نحو 50.82 جنيه للشراء و50.92 جنيه للبيع.

وفي ميد بنك، سجل الدولار نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار وفقًا لآخر تحديثات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المصرية صباح اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026.