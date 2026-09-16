مفاجأة جديدة في واقعة مدرسة أبو رسوة.. العاملة سبق مجازاتها بخصم شهر بعد التعدي على معلمة

كشف واقعة التعدى على حامد الدلتوني، مدير مدرسة أبو رسوة بمطروح، من عاملة بالمدرسة ونجلها وأشخاص آخرين عن تفاصيل جديدة .

واقعة سابقة للعاملة

حيث تبين أن هناك واقعة سابقة للعاملة محل القضية ، في التعدي على إحدى المعلمات بالمدرسة.

مما تسبب فى تعرضها لجزاء إداري بخصم شهر من راتبها على خلفية الواقعة السابقة، .

خلاف بسبب كنتين

و جاءت الواقعة عقب خلاف نشب بسبب رفض مدير المدرسة إقامة «كنتين» داخل المدرسة، قبل أن تتطور الأحداث إلى استدعاء العاملة نجلها وعددًا من الأشخاص، ووقوع الاعتداء على مدير المدرسة، والذي أسفر عن إصابته في الذراعين والقدمين، .

وقررت النيابة المختصة حبس نجل العاملة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل والدته بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، مع سرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين.