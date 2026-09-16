حبس نجل عاملة 15 يومًا وإخلاء سبيل والدته بكفالة في واقعة الاعتداء على مدير مدرسة أبو رسوة بمطروح

قررت النيابة المختصة بمطروح حبس نجل إحدى العاملات بمدرسة أبو رسوة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إخلاء سبيل والدته بكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، على خلفية واقعة الاعتداء على مدير المدرسة داخل مقر عمله.

ضبط الجناة

وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار أربعة متهمين آخرين على ذمة القضية، لاستكمال التحقيقات في الواقعة والوقوف على ملابساتها، وتحديد المسؤولية القانونية لكل من يثبت تورطه.

تفاصيل الواقعة

وبحسب تفاصيل الواقعة، بدأت الأحداث عقب خلاف داخل المدرسة بشأن طلب العاملة إقامة «كنتين» داخل المدرسة، حيث رفض مدير المدرسة الطلب، قبل أن تتطور الأمور إلى قيام العاملة باستدعاء نجلها وعدد من الأشخاص إلى مقر المدرسة.

ووفقًا لمحضر الاتهام حول الواقعة، تعرض مدير المدرسة حامد الدلتوني للاعتداء داخل المدرسة، ما أسفر عن إصابته في الذراعين والقدمين، وتم التعامل معه طبيًا عقب الواقعة.

وتواصل جهات التحقيق المختصة إجراءاتها في القضية، فيما يجري العمل على ضبط باقي المتهمين الصادر بحقهم قرار الضبط والإحضار، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات القانونية اللازمة.