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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم حسن يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر

إبرهيم حسن
إبرهيم حسن
عبدالله هشام

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، أنه سيتم الإعلان، مساء اليوم، عن قائمة المنتخب المختارة استعداداً لمباراتي أنجولا وجنوب السودان، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وقد جاءت مواعيد برنامج المعسكر كالتالي: 

-16 سبتمبر .. الإعلان عن قائمة منتخب مصر 

-17 سبتمبر ..انطلاق معسكر منتخب مصر بمركز المنتخبات الوطنية في 6 أكتوبر .

- 25 سبتمبر..مباراة مصر وأنجولا في الجولة الأولى للتصفيات بإستاد القاهرة، في الساعة التاسعة مساءً.

- 27 سبتمبر .. السفر لجنوب السودان على متن طائرة خاصة.

-29 سبتمبر .. مباراة جنوب السودان ومصر بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية، والي ستقام في الثالثة عصراً بجنوب السودان.

- 30 سبتمبر ..عودة منتخب مصر للقاهرة.

- 4 أكتوبر ..ودية منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا بإستاد القاهرة.

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