عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل استقدام حكام أجانب لمباراتي الأهلي أمام الزمالك وبيراميدز

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، تفاصيل تحركات النادي الأهلي بشأن استقدام حكام أجانب لمباراتيه أمام الزمالك وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "الأهلي أرسل إلى اتحاد الكرة مبلغ 80 ألف دولار، قيمة تكاليف استقدام حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز".

وأضاف: "الأهلي يلتقي الزمالك في الجولة السادسة يوم 11 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة الدولي".

وتابع: "الأهلي يواجه بيراميدز في الجولة التاسعة يوم 23 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة الدولي".

وأكمل: "اتحاد الكرة أبلغ مسؤولي الأهلي بأنه سيتم مخاطبة عدد من الاتحادات الأوروبية لاختيار طاقم تحكيم أجنبي لكل مباراة".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "الأهلي حسم موقفه رسميًا بطلب حكام أجانب لمباراتي الزمالك وبيراميدز، وينتظر خلال الفترة المقبلة تحديد الأطقم التي ستدير المباراتين".