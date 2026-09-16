الزمالك يكشف سبب استبعاد محمد عواد من مباراة غزل المحلة

قال مصدر بنادي الزمالك إن استبعاد محمد عواد من قائمة الفريق لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري، جاء بقرار فني، مؤكدًا أن الحارس لا يعاني من أي إصابة.

وأوضح المصدر أن حراس مرمى الزمالك الثلاثة جاهزون، ولا يوجد حارسان ثابتان لمباريات الدوري، مشيرًا إلى أن محمد عواد كان أساسيًا في المباراة السابقة أمام إيه إس بورت بطل جيبوتي في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن الجهاز الفني فضل ضم محمد صبحي إلى قائمة مباراة غزل المحلة، لمنحه فرصة الدخول في أجواء مباريات الدوري، خاصة أنه لم يتواجد من قبل في أي قائمة لمباريات المسابقة هذا الموسم، كما تم ضم محمود الشناوي الحارس الصاعد للقائمة أيضًا في معسكر لقاء غزل المحلة.

وتابع المصدر أن محمود الشناوي سيشارك مع فريق الشباب مواليد 2007 بالنادي ضد منتخب مصر يوم الجمعة المقبل، وبعدها سيخوض ودية أخرى أمام منتخب ليبيا.

وشدد المصدر على أن حراس مرمى الفريق الكبار، مهدي سليمان ومحمد عواد ومحمد صبحي، ملتزمون، إلى جانب الثنائي محمود الشناوي وعمر عبد العزيز.