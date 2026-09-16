الزمالك يكشف موعد الإعلان عن صفقة بيزيرا

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن تطورات جديدة في صفقة البرازيلي خوان بيزيرا المنتظر انضمامه للقلعة البيضاء.

وقال غريب في تصريحات مع الإعلامي هاني حتحوت: "خطوة الموافقة على إجراء الفحص الطبي للاعب كما هو متعارف عليه في الأندية الكبيرة في العالم، بتبقى خطوة تمهيدية للتأكد من سلامة اللاعب، وبعد صدور التقرير الطبي والتأكد من سلامته، خلاص بتبقى الأمور منتهية".

وأضاف: "تم الاتفاق على كل بنود التعاقد وتم الاتفاق على سفر اللاعب، وباقي بس التوقيع وتفعيل كل اللي تم الاتفاق عليه في الأيام الماضية".

وعن موعد الإعلان الرسمي، أوضح مدير إعلام الزمالك: "في الغالب إن لم يكن اليوم هيكون بكرة إن شاء الله، مفيش موعد محدد، لكن الصفقة خلاص بتقترب جدًا من الإتمام، وباقي حاجات بسيطة جدًا بعد الكشف الطبي".

وعن الكشف الطبي وسفر بيزيرا قال :"بالتأكيد الأمور تسير في طريقها الصحيح للإعلان الرسمي خلال ساعات".