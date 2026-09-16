الزمالك يكشف موعد الإعلان عن المدير الرياضي.. ويؤكد: حسام الزناتي المرشح الوحيد

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، عن آخر تطورات ملف التعاقدات داخل القلعة البيضاء، إلى جانب موقف النادي من أزمة إيقاف القيد وملف المدير الرياضي خلال الفترة المقبلة.

وقال ماهر غريب إن نادي الزمالك يعمل حاليًا على ملف التعاقدات الجديدة المقرر إبرامها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، مشيرًا إلى وجود أمل في تعليق العقوبة الخاصة بإيقاف القيد التأديبي أو إلغائها.

وأوضح مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك أن ملف التعاقدات يأتي ضمن أولويات النادي، في ظل سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة، حال صدور قرار يسمح بإبرام صفقات جديدة.

وفيما يتعلق بمنصب المدير الرياضي، أشار ماهر غريب إلى أن هناك احتمالًا واردًا للإعلان عن المدير الرياضي الجديد لنادي الزمالك بعد إتمام صفقة انتقال خوان بيزيرا إلى شباب الأهلي دبي.

وأكد أن حسام الزناتي هو المرشح الوحيد حاليًا لشغل منصب المدير الرياضي في نادي الزمالك، ليصبح الإعلان الرسمي عن توليه المنصب مرتبطًا بالقرار النهائي لمجلس إدارة النادي