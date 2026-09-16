الزمالك يكشف موقفه من حكم الـ600 ألف دولار.. ماهر غريب: استأنفنا ولا يمكن الجزم بالقرار النهائي

كشف ماهر غريب، مدير إدارة الإعلام بنادي الزمالك، آخر تطورات قضية اللاعب المغربي أحمد بلحاج مع القلعة البيضاء، وموقف النادي من الحكم الصادر في القضية، وذلك خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت.

وأوضح ماهر غريب أن حيثيات الحكم وصلت إلى نادي الزمالك منذ نحو 16 يومًا، مشيرًا إلى أن النادي قام أمس بسداد رسوم الاستئناف، وذلك لإثبات جديته في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على الحكم.

وقال غريب إن الاستئناف يمنح الزمالك فرصة للحصول على تخفيف للعقوبة الصادرة بحقه، أو إلغائها بشكل كامل حال قبول الاستئناف، مؤكدًا أن النادي بذلك يتفادى في الوقت الحالي إيقاف القيد التأديبي المرتبط بهذه القضية.

وأضاف مدير إدارة الإعلام بالزمالك أن النادي كان مطالبًا باتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات القانونية للحفاظ على حقوقه، موضحًا أن سداد رسوم الاستئناف يأتي ضمن هذه الإجراءات.

وعن تفاصيل القضية وقيمة الـ600 ألف دولار محل الحكم، أوضح ماهر غريب أن الأمر يتعلق بمستحقات للاعب لدى نادي الزمالك، بعدما قام بفسخ تعاقده من طرف واحد.

وتابع: «علينا حكم في الموضوع ده، هو اللعيب لما فسخ من طرف واحد أصبح ليه مستحقات لدى نادي الزمالك، إحنا الآن خلاص، بعد ما قدمنا رسوم الاستئناف، هنقدم الاستئناف وننتظر بقى ماذا سيكون القرار النهائي».

وشدد غريب على أنه لا يمكن الجزم حاليًا بالقرار الذي ستصدره الجهة المختصة بشأن الاستئناف، موضحًا أن السيناريوهات المطروحة تتمثل في تخفيف العقوبة أو إلغائها، مؤكدًا أن النادي ينتظر القرار النهائي بعد استكمال الإجراءات القانونية.