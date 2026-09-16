مفيش أمجاد الهدف بقاء المحلة.. شوبير يوجه رسالة لخالد جلال قبل مباراة الزمالك

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة قوية إلى خالد جلال المدير الفني لفريق غزل المحلة.

وقال أحمد شوبير: "زمان فريق غزل المحلة كان فريق جامد جدا وكسب الدوري الممتاز وكان من الفرق المرشحة للفوز بالبطولات".

ويستضيف فريق غزل المحلة اليوم نظيره الزمالك في الثامنة مساء في مباراة صعبة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وفي أول ظهور لخالد جلال على رأس الجهاز الفني لزعيم الفلاحين.

وأوضح شوبير: "النهاردة المحلة هيلاعب الزمالك في أول مباراة لخالد جلال مدرب غزل المحلة الجديد، والحقيقة خالد جلال قال بعد ما تسلم مهمة تدريب الفريق المحلاوي: هدفنا إعادة أمجاد غزل المحلة، لأ يا كابتن مفيش أمجاد هدفك هو إيقاء المحلة في الدوري الممتاز".



وختم شوبير: "زمان كانت كل الإمكانيات مسخرة لدعم فرقة الكرة في غزل المحلة دلوقتي مفيش أي دعم، وكل سنة المحلة بيهبط أو يظل في الممتاز بصعوبة، وده إذا كابتن خالد كمل أساسا وأتمنى يكمل لإنه مدرب كويس وإنسان كويس فالمطلوب منه إن يبقى فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز وده أقصى طموحات جماهير غزل المحلة".