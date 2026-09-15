شوبير: مباراة الأهلي اليوم مصيرية لـ عموتة.. وثقة الجماهير في اهتزاز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مباراة النادي الأهلي اليوم، الثلاثاء، تكتسب أهمية كبيرة للفريق وللمدير الفني الحسين عموتة.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية نشرها عبر حسابه بموقع “فيسبوك”: "مباراة الأهلي اليوم مهمة جدًا لعدة أسباب، أولها أنه في حالة اهتزاز للثقة بين الجماهير والحسين عموتة.. الجماهير مش راضية عن الأداء، مفيش ولا ماتش الجماهير راضية عنه، ولا ماتش من الأربع ماتشات، الجماهير ما زالت بتبحث عن عرض جيد وأداء جيد وانتصار، وده لسه مطلب الجماهير مع عموتة".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للدخول في فترة توقف جديدة عقب مواجهة أبو قير للأسمدة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، وهي الفترة التي يسعى الجهاز الفنى بقيادة المغربي الحسين عموتة إلى استغلالها بأفضل صورة ممكنة لإعادة ترتيب أوراق الفريق قبل استئناف المنافسات.

وقرر الجهاز الفني منح لاعبي الأهلي راحة لمدة 5 أيام عقب مباراة أبو قير للأسمدة مستفيدًا من توقف مسابقة الدوري بسبب معسكر منتخب مصر في ظل ضغط المباريات الذي تعرض له الفريق خلال الفترة الماضية ورغبة الجهاز في منح اللاعبين فرصة لاستعادة طاقتهم البدنية والذهنية.