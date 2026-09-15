أحمد شوبير يكشف تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم.. وموعد عودته للمشاركة مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشأن إصابة ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، مؤكدًا وجود تنسيق بين الجهاز الطبي للنادي والجهاز الطبي لمنتخب مصر لمتابعة حالة اللاعب خلال الفترة الحالية.

وقال شوبير: «فيه تنسيق بين دكتور النادي الأهلي أحمد جاب الله ودكتور المنتخب محمد أبو العلا»، مشيرًا إلى أنه سبق وكشف أن ياسر إبراهيم اضطر للحصول على حقنة من أجل محاولة اللحاق بمعسكر منتخب مصر.

وأوضح أن إصابة مدافع الأهلي ليست بسيطة، مضيفا: «ياسر عنده إصابتين مش إصابة واحدة، جزع في الرباط الداخلي وتمزق في الرباط الخارجي للكاحل».

وأضاف شوبير أن ياسر إبراهيم سيغيب عن الملاعب خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة، على أن يكون الأقرب عودته للمشاركة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي المقبلة، وفقًا لمدى استجابته للعلاج والتأهيل.

تأتي إصابة ياسر إبراهيم لتزيد من الغيابات داخل صفوف الأهلي، في ظل ارتباط الفريق بعدد من المباريات خلال الفترة المقبلة.