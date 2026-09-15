محمد أضا: الزمالك ينتظر رد شباب أهلي دبي على شروط بيع بيزيرا

كشف الإعلامي محمد طارق أضا تطورات صفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا من نادي الزمالك إلى نادي شباب الأهلي الإماراتي خلال الفترة المقبلة.

ونقل محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، عن مصدر بالزمالك قوله: «ننتظر رد شباب أهلي دبي على شروطنا لبيع بيزيرا.. حتى الآن لم نتلق أي رد من جانب نادي شباب الأهلي دبي على شروطنا ».

وأضاف المصدر: «ننتظر موقفهم النهائي خلال الساعات المقبلة بشأن الموافقة أو الرفض».

وأوضح أضا أنه حتى الآن النادي الإماراتي لم يردّ على مطالب الزمالك لبيع خوان بيزيرا، وحال لم يردّ نادي شباب الأهلي على شروط الزمالك فإن اللاعب سينتظم في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي.