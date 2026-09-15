«500 علامة استفهام».. شوبير يثير الجدل حول استبعاد لاعب الأهلي أمام أبوقير

أثار الإعلامي أحمد شوبير علامات استفهام حول بعض اختيارات الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، في قائمة الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة، خاصة مع استبعاد عدد من اللاعبين قبل اللقاء المقرر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وتحدث شوبير عن استبعاد أقطاي عبد الله، موضحًا: «أقطاي أنت بتستعمله كبديل وبينزل، فشيلته بره القائمة».

وأشار إلى أن استبعاد علي محمود قد يكون مرتبطًا بما حدث عقب مباراة الأهلي الأخيرة أمام المقاولون العرب، خاصة أنه كان قريبًا من المشاركة أساسيًا في اللقاء.

وتوقف شوبير عند غياب كريم الدبيس، معتبرًا أن استبعاده يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة في ظل النقص الذي يعاني منه الأهلي في مركز الظهير الأيسر.

وقال شوبير إن يوسف بلعمري، الظهير الأساسي، يغيب عن المباراة، بينما شارك كريم فؤاد في هذا المركز خلال الفترة الماضية، قبل أن يدخل كريم الدبيس بديلًا ثم يتعرض للإصابة ويغادر الملعب.

وأضاف: «من المباراة اللي فاتت وهو سليم وبتشيله بره القايمة»، متسائلًا عن سبب عدم وجود الدبيس حتى على مقاعد البدلاء، خصوصًا مع إصابة أحمد نبيل كوكا وعدم وجود سوى توفيق محمد كظهير أيسر في القائمة.

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن استبعاد كريم الدبيس يظل أمرًا غريبًا من وجهة نظره، قائلًا: «لكن غريبة شوية أنك تخرج كريم الدبيس بره القايمة، حتى خليه جنبك على الدكة».