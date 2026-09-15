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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف كواليس أزمة عموتة وعلي محمود.. ويستشهد بطريقة مانويل جوزيه

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن رأيه في الأزمة التي نشبت بين الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، واللاعب علي محمود، مؤكدًا أنه انتقد طريقة تعامل المدرب مع اللاعب، مشددًا على أن المدربين دائمًا ما اعتادوا على حماية لاعبيهم أمام وسائل الإعلام.

وقال شوبير: «اللي حصل بين عموتة وعلي محمود، أنا طلعت وغلطته، وقولتله لما تكون عايز تقول حاجة للاعب أمسكه واعجنه جوه أوضة اللعب».

وأوضح أن الدفاع عن اللاعبين يُعد من الأمور التي اعتاد عليها المدربون، قائلًا: «دائمًا وأبدًا اعتدنا على المدربين اللي بيدافعوا عن لاعبيتهم، ودي سُنة حميدة على فكرة».

واستشهد شوبير بالبرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للأهلي، مؤكدًا أنه كان يجيد التعامل مع هذه المواقف، حيث كان يتحمل المسؤولية أمام الإعلام والجماهير، بينما يتعامل مع اللاعبين داخل غرفة الملابس بطريقة مختلفة.

وأضاف: «أكتر واحد كنت شوفته بيلعب اللعبة دي كويس، كان مانويل جوزيه، كان بيعرف يضرب ويلاقي، يطلع يقولك أنا المسؤول، أنا اللي خسرت الفرقة وأنا اللي خرجت الفريق من البطولة، لكن يدخل أوضة اللبس ويطلع كل اللي جواه».

وأشار شوبير إلى أن عددًا من نجوم الأهلي السابقين تحدثوا معه عن شخصية جوزيه وطريقته القوية في التعامل داخل غرفة الملابس، ومن بينهم وليد صلاح الدين وعماد متعب وحسام غالي وشادي محمد، إلى جانب عصام الحضري.

واختتم شوبير حديثه بالإشادة بشخصية مانويل جوزيه، موضحًا أن اللاعبين كانوا يخشونه ويحترمونه في الوقت نفسه، قائلًا: «اللاعيبة كانت بتترعب منه بحب».

الإعلامي أحمد شوبير الحسين عموتة علي محمود مانويل جوزيه أوضة اللبس نجوم الأهلي عصام الحضري وحسام غالي عماد متعب

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